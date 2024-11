Alla scoperta di Beppìn da Cà: poeta dialettale della Savona tardo-ottocentesca

Savona. Fin dalla sua costituzione, “A Campanassa” (attraverso il gruppo di studio “Amixi d’u dialettu”) promuove la conservazione e la conoscenza del dialetto con incontri, studi, ricerche, pubblicazione di testi specifici, ma anche con l’organizzazione biennale di “Concorsi regionali di poesie dialettali” intitolati (dal 1974) al poeta dialettale savonese Giuseppe Cava, noto come “Beppin da Cà”, rivolti anche ai bambini delle scuole primarie del territorio.

La missione di “A Campanassa” è “promuovere ed adottare provvedimenti per la tutela e la divulgazione della conoscenza delle patrie memorie, con particolare cura all’uso, alla difesa e alla sopravvivenza del vernacolo sabazio”. Una delle iniziative organizzate dall’associazione per promuovere l’uso e la conoscenza del dialetto, è il Concorso di poesia dialettale che viene indetto fin dagli anni ’50 del ‘900.

Le prime edizioni erano denominate “Brandale d’oro” ma, nel 1974, il Consiglio Grande decise di intitolare il concorso a Beppin da Cà (Giuseppe Cava), riconoscendo in lui il più grande poeta dialettale savonese. Dagli anni ’70, il concorso si è ripetuto costantemente ogni due anni, estendendosi a livello regionale e rivolgendosi anche ai più giovani, coinvolgendo le scuole primarie, con una speciale sezione a loro dedicata. Nell’anno del Centenario, il XXVIII Concorso dialettale vuole premiare la miglior poesia tra tutte le poesie presentate nelle precedenti edizioni e che ogni anno hanno riportato il successo, vincitrici.

Del savonese Giuseppe Cava (Beppìn da Cà), poeta dialettale ed autore di eleganti caratterizzazioni di luoghi e persone della Savona di fine Ottocento, si è ricordato e lodato soprattutto la sua opera poetica, sottolineando l’importanza che essa ha avuto nella storia della letteratura savonese del XX secolo. Nasce a Savona il 12 marzo 1870; diplomatosi, inizia a lavorare come operaio presso la fabbrica savonese Tardy e Benech. Qui, all’età di diciotto anni, Cava perde la gamba destra a causa di un incidente sul lavoro.

Impossibilitato a continuare il mestiere di operaio, costretto in casa, approfondisce gli studi, meditando lunghe ore sulle opere del positivismo, leggendo i classici della poesia e della letteratura, italiani ed europei, riflettendo sui problemi della classe operaia. Nel 1890, dopo aver appreso il mestiere del tipografo ed aver iniziato a mostrare grandi ed apprezzate doti di caricaturista, Giuseppe Cava si accosta all’attività politica aderendo al movimento anarchico.

Divenuto uno dei capi riconosciuti del movimento operaio savonese, nel 1893 Cava si lega politicamente a Luigi Galleani, importante esponente anarchico di quel tempo. Nel maggio 1894, egli e gli altri membri principali della cellula anarchica di Savona sono processati e condannati a Savona per associazione a delinquere: Cava e i suoi compagni di lotta vengono perseguiti esclusivamente a causa delle loro opinioni politiche, non potendosi contestare nei loro confronti alcun tipo di reato.

Ripresa l’attività di tipografo, dal 21 settembre 1902, Giuseppe Cava pubblica “Il Marciapiede”, un periodico attento agli eventi della politica cittadina, che egli cura personalmente nei testi, nelle vignette e nelle poesie: proprio in quegli anni egli inizia a comporre le sue prime poesie dialettali che pubblica sull’inserto “O Manana”. In seguito ad alcuni tragici avvenimenti, Giuseppe Cava si emargina dall’attività politica attiva, dedicandosi alla sua tipografia. È in quel periodo che egli sviluppa la sua vena poetica. Nel 1923 pubblica la “Strenna de Savonn-a”, una raccolta delle sue più riuscite poesie dialettali.

Nel frattempo, la produzione poetica di Beppin da Cà si intensifica. Molte sue liriche, tra il 1922 ed il 1927, sono stampate dai giornali savonesi “Il Corriere Ligure” e “Il Messaggero Ligure” e dai numeri unici dell’ “A Campanassa”. Alcune sue composizioni sono poi pubblicate dallo studioso savonese Filippo Noberasco sul suo libro La poesia dialettale a Savona nel 1928 e sulla sua antologia “O Cicciollà” nel 1930. Il grande successo, per Beppìn da Cà, giunge però a dicembre del 1930, quando finalmente pubblica il suo primo volume di poesie in dialetto savonese “In to remöin”, un’espressione traducibile con “nel turbine”, “nel vortice” o “nel mulinello di vento”, con cui Cava si prefigge di illustrare come la sua esistenza sia stata vissuta intensamente, caratterizzata da un turbinio caotico di esperienze, fatti e sentimenti, in un alternarsi continuo di gioie e dolori.

Nella copertina di “In to remöi”, a rappresentare il titolo, viene stampato un disegno realizzato dallo stesso Cava, rappresentante la cima della torre del Brandale di Savona colpita da un vento impetuoso, disperdente in cielo i fogli con gli scritti del poeta; sullo sfondo una selva di comignoli di case sormontati dalle alte ciminiere degli stabilimenti industriali cittadini. L’opera riceve molte lodi ed apprezzata, in particolare, da Camillo Sbarbaro, dallo scultore Nanni Servettaz e dal grande poeta di Albissola Marina, Angelo Barile.

In quegli anni, Cava intreccia intensi rapporti con molti esponenti del panorama culturale ed intellettuale ligure. Tra gli altri con il poliedrico ed eccentrico poeta futurista Vittorio Osvaldo Tommasini (più noto con lo pseudonimo di Farfa), con lo storico e studioso Italo Scovazzi e con il poeta dialettale di Loano Francesco Marengo, i quali, da subito, intuiscono l’alto valore della produzione poetica e in prosa di Giuseppe Cava e lo indicano ai contemporanei e alle generazioni successive come il più grande poeta dialettale di Savona.

Nel 1933, Giuseppe Cava partecipa nuovamente al III Concorso Canzonettistico Dialettale indetto dalla società A Campanassa con le poesie “Seia de Zenâ”, “A tramontann-a” e “Serenata senza lûnn-a”. La giuria, composta dalla maestra Nicoletta Annina Benvenuti, dal poeta Giovanni Venturini e da Domenico Berlingieri, assegna il primo premio e la medaglia d’oro “al noto poeta popolare savonese Giuseppe Cava”. La cerimonia di premiazione si svolge domenica 17 dicembre 1933 all’A Campanassa.

Nel periodo, sulle pagine della cronaca savonese del quotidiano “Il Lavoro”, prendono vita una serie di testi bellissimi, in cui Beppìn da Cà fa rivivere i sapori, le atmosfere e, soprattutto, i piccoli misconosciuti protagonisti (le cosiddette “macchiette”) di quella Savona dell’ultimo quarto dell’Ottocento, da lui conosciuti e tanto amati.

L’opera poetica di Giuseppe Cava, nel secondo Dopoguerra, è stata oggetto di studi accurati, in particolar modo da parte di critici letterari di fama e docenti universitari italiani e stranieri. Oggi, unanimemente, la critica nazionale riconosce in lui e in Edoardo Firpo i maggiori poeti dialettali liguri del Novecento. Un grandissimo riconoscimento di cui, purtroppo, Beppìn da Cà non ebbe la soddisfazione di godere quando era ancora in vita.

Ascoltando le frasi pronunciate dai vecchi Savonesi, tornando con la memoria alle parole pronunciate in vita dalla mai dimenticata madre e dalle tante figure e personaggi che avevano caratterizzato la sua giovinezza, Giuseppe Cava giunge anche a realizzare un’opera, destinata a restare, fino ad oggi, purtroppo inedita: una raccolta di 618 proverbi e modi di dire dialettali genovesi, trascritti dal poeta con grande pazienza su un quaderno dalla copertina nera. Una summa di quella che Cava aveva definito “a sapiensa da mae besava”.

Cava realizza un lavoro preziosissimo mai pubblicato e tuttora conservato dai suoi pronipoti. Una piccola opera che costituisce davvero un patrimonio di ricordi della città di Savona e della Liguria medesima oggi, per sempre perduti e lontani nel tempo. Questo excursus ha lo scopo di avviare lo spettatore alla partecipazione dell’evento del 15 novembre, un tratteggio introduttivo alla conoscenza di Giuseppe Cava. Il testo della presentazione è tratto da “Giuseppe Cava, Beppin da Cà – Il Poeta di Savona” di Giuseppe Milazzo (Marco Sabatelli editore).