Alla Coop di Vado Ligure l’evento “L’enigma della Coubre”

Vado Ligure. Nella Sala Punto d’incontro Coop di Vado, in via alla Costa, si svolgerà un incontro pubblico dedicato a una pagina oscura della guerra fredda, organizzato da Coop Liguria in collaborazione con le Associazioni USEI-APS e Italia-Cuba.

La Sezione Soci Coop Liguria di Vado Ligure e l’Associazione USEI-APS (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia – APS), in collaborazione con il Circolo “Granma” Italia-Cuba di Celle Ligure, daranno vita all’incontro pubblico “L’enigma de la Coubre”, che si terrà sabato 16 novembre, alle 16,30.

L’incontro rievoca una complessa e oscura vicenda risalente agli anni ’60, che ha come teatro il porto cubano delL’Avana, dove la nave mercantile francese La Coubre fu fatta esplodere per ragioni ancora misteriose, causando un centinaio di morti e altrettanti feriti.

A ripercorrere l’accaduto è Roberto Casella, presidente del Circolo Italia-Cuba di Celle, assieme al giornalista Hernando Calvo Ospina, giornalista e scrittore colombiano, autore del volume nel quale la vicenda è ricostruita attraverso numerose testimonianze dell’epoca.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e si concluderà con un rinfresco.