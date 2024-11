Alla Cairese manca il gol per ritrovare la vittoria, Sassari e Fernandez: “Noi attaccanti viviamo di questo”

Cairo Montenotte. La Cairese non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro l’Oltrepò dopo una partita giocata bene dagli uomini di Nappi, ma che ancora non sono riusciti ad essere concreti in avanti. A fine partita si sono presentati in sala stampa due attaccanti del reparto offensivo gialloblù: Samuele Sassari e il neo acquisto Lautaro Fernandez.

In quest’occasione la fascia da capitano è andata sul braccio di Sassari: “È stata una grande emozione, sono contento di averla indossata. Purtroppo erano assenti Meme (Boveri ndr) e Luca (Castiglia ndr). Mi dispiace solo per il risultato perché alla fine potevamo vincere, però ci accontentiamo di questo punto importante con clean sheet. Andiamo avanti così. Cosa manca per trovare il gol? Serve qualcosa in più che in questo momento ci sta mancando. Dobbiamo impegnarci sempre di più perché secondo me alla fine potevamo anche farlo perché abbiamo meritato anche di farlo. Ci sta girando un po’ così e speriamo la prossima di non farne uno o due e vincere la partita perché ci serve questo. Secondo me ci serve solo il gol e la vittoria. Abbiamo iniziato a giocare, nel secondo tempo si è vista una squadra diversa rispetto al primo. Abbiamo iniziato a giocare, anche agli allenamenti ci divertiamo e andiamo ai duemila”.

Fernandez parla del suo ambientamento a Cairo: “Sono contento di aver accettato questo progetto in un girone che non avevo mai fatto. Ho giocato sempre al sud, per me è un’esperienza nuova. L’ho accettata subito quando mi hanno chiamato. Mi sto conoscendo poco a poco con i miei compagni. Abbiamo fatto due pareggi ma sono due punti che ci prendiamo e fanno un po’ di morale. Però dobbiamo vincere il più presto possibile. Per noi attaccanti è fondamentale il gol, noi viviamo di questo. È con questo che noi aiutiamo la squadra. Il lavoro è quello che paga alla fine”.

“Con Nappi ci stiamo trovando bene. Io l’ho avuto già negli allievi nazionali dodici anni fa, più o meno, e l’ho ritrovato qua. Tanta voglia, tanta grinta: speriamo di raggiungere gli obiettivi il più presto possibile“, chiosa Sassari.