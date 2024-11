Albissola, firmato il contratto per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica: sostituzione di oltre 1000 impianti luminosi

Albissola Marina. E’ stato siglato oggi il contratto tra Comune di Albissola Marina, Hera Luce ed Enel X per la gestione e riqualificazione dell’illuminazione pubblica.

Per il Comune presenti il Sindaco Gianluca Nasuti e il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici e all’Efficientamento Energetico Luigi Silvestro, mentre per la parte privata è presente l’Amministratore Delegato di Hera Luce Ing. Alessandro Battistini.

Prevista la sostituzione di oltre 1.000 impianti luminosi obsoleti con nuovi apparecchi a led, che porterà a un risparmio energetico del 58%.

La nuova concessione durerà 25 anni a decorrere dalla data di consegna degli impianti (indicativamente entro primi mesi del 2025) e ha un valore di 3.574.890,50 oltre Iva con un canone annuo a carico del Comune euro 142.995,62 al netto Iva.

Il valore degli investimenti per la riqualificazione degli impianti luce a carico del concessionario privato Euro 893.801,00 (tra le riqualificazioni previstee da realizzare entro fine 2025: l’ammodernamento di 1000 punti luce con nuovi led con priorità per le oltre 500 lampade più obsolete, la sostituzione di 262 sostegni tra i più degradati, la riqualificazione di 6 km di linee elettriche tra interrate ed aeree, la sostituzione di 11 quadri elettrici e la messa in opera di 3 attraversamenti pedonali smart in altrettante zone della città indicate dal Comune. Detti lavori di ammodernamento e riqualificazione verranno realizzati dal nuovo concessionario privato entro la fine del 2025.

“Con la stipula di questo nuovo contratto abbiamo compiuto un passo importante per la nostra città – dichiarano con soddisfazione il Sindaco Nasuti ed il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici e all’Efficientamento Energetico Silvestro – perchè grazie all’avvio di questo “project financing” , vedremo Albissola sotto una nuova luce, permettendoci di garantire l’adeguamento normativo degli impianti, ma sopratutto daremo più illuminazione alle nostre strade, aumentandone di conseguenza anche la sicurezza. Già nei primi mesi del 2025 vedremo partire i primi cantieri di potenziamento e ammodernamento dell’illuminazione cittadina, il progetto prevede infatti a carico ed onere del nuovo gestore privato lavori di riqualificazione per un investimento complessivo di circa 800 mila euro da completarsi nell’arco di circa 6 mesi”.

Ma non solo: saranno compiute migliorie intensificando l’illuminazione di alcuni attraversamenti pedonali, saranno sostituiti undici quadri elettrici e saranno installati sistemi di telecontrollo per garantire la continuità del servizio. Il Comune di Albissola Marina, quindi, si appresta a diventare sempre più bello, sicuro e “green”.