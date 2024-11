Albisola vola al MART di Rovereto con gli “Amanti” di Francesco Messina

Albisola Superiore. L’opera “Amanti” di Francesco Messina, una scultura in terracotta realizzata tra il 1927 e il 1928 presso la storica manifattura La Fenice di Albisola, è stata selezionata per essere esposta al prestigioso MART – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto. L’opera sarà esposta nella mostra “Etruschi del Novecento”, in programma dal 6 dicembre 2024 al 16 marzo 2025, che esplora le influenze della civiltà etrusca sull’arte del XX secolo. “Amanti” è partita dal Museo Trucco di Albisola Superiore la scorsa settimana, pronta a rappresentare l’eccellenza della tradizione ceramica albisolese in un contesto culturale di rilievo internazionale.

“La presenza dell’opera ‘Amanti’ nella mostra è un prestigioso riconoscimento che celebra l’arte di Francesco Messina come protagonista del Novecento e testimonia l’importanza della tradizione ceramica di Albisola. Il progetto espositivo, organizzato dal MART in collaborazione con la Fondazione Luigi Rovati di Milano, offre una visione complessiva del fenomeno della riscoperta etrusca tra le due guerre, analizzandone l’impatto sulle arti visive, le arti applicate e persino sulla moda” commenta l’Assessore alla Cultura di Albisola Superiore, Simona Poggi.

Etruschi del Novecento si concentra sull’interpretazione della civiltà etrusca da parte degli artisti moderni. Dalle scoperte archeologiche, come l’Apollo di Veio ritrovato nel 1916, ai tour etruschi che ispirarono intellettuali come Gabriele d’Annunzio, fino a opere contemporanee come la Chimera di Mario Schifano, la mostra racconta un dialogo tra passato e presente. In esposizione ci saranno quasi 200 opere, tra cui capolavori di artisti come Marino Marini, Pablo Picasso, Alberto Giacometti, Michelangelo Pistoletto e Gino Severini.