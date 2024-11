Albisola Superiore, l’assessore Sprio in visita al “Centro Ragazzi”

Albisola Superiore. “Ieri mattina, in occasione della Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, mi sono recato a far visita al Centro Ragazzi, situato all’interno del plesso scolastico di Albisola Superiore, per prendere visione di una serie di novità e di progetti per il futuro. Nell’attesa di ritornare nella fascia oraria pomeridiana e di portare, insieme alla collega Assessore Elisa Tomaghelli del Comune di Albissola Marina, un saluto ai ragazzi ieri mattina ho avuto modo di incontrare la Coordinatrice del Centro, Renata Chiminello, e le sue colleghe e di ascoltare un racconto, ricco di tante esperienze…tante cose fatte e nuovi progetti. Fra i cambiamenti che riguardano gli spazi ho potuto visionare la rinnovata sala cinema, il nuovo spazio dedicato al trucco e, quindi, alla possibilità di osservarsi, prendere atto di un viso che cambia, poi le pareti ritinteggiate dalle operatrici, le porte rivestite da stampe a tema artistico o comunque ricche di colori e tante altre cose”. Lo fa sapere, in una nota, l’assessore del comune di Albisola Superiore Calogero Massimo Sprio.

“Al di là dei tanti cambiamenti e degli interessanti progetti per il futuro condivisi insieme quello che ho raccolto è stato tanto entusiasmo, tanta motivazione e professionalità ed anche una grande voglia di proporre ai giovani frequentatori del Centro nuovi contenuti che risultino accattivanti e, al tempo stesso, utili per i ragazzi – spiega -. I bambini ed i ragazzi rappresentano al tempo stesso un’utenza fragile ed il futuro della nostra società; per entrambi i motivi ritengo che vada prestata la massima attenzione, da tutti coloro che si rapportano con loro, al fine di accompagnare la loro crescita con uno sguardo certamente rivolto all’apprendimento di nozioni e conoscenze ma soprattutto all’acquisizione di competenze che li aiutino ad affrontare una difficile fase della loro vita, quale è l’adolescenza, e ad inserirsi nella società”.

“Il Centro Ragazzi, attività dell’Ambito Territoriale Sociale presente sul nostro territorio da molti anni e gestito dalla Cooperativa Sociale Progetto Città, rappresenta una valida realtà che funge da collegamento fra la scuola e le famiglie, fra le attività scolastiche ed extrascolastiche e si prefigge il compito di promuovere delle iniziative educative/formative in un clima piacevole e familiare, ricorrendo anche alla funzione del gioco; si tratta di un luogo accogliente dove i ragazzi si sentono di essere a casa e, giorno per giorno, imparano qualcosa divertendosi”, conclude.