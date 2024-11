Albisola, novità nella raccolta differenziata: nuovo mastello per il conferimento della carta e del cartone

Albisola Superiore. Importanti novità per la raccolta differenziata nel Comune di Albisola Superiore con nuove disposizioni volte a migliorare l’efficienza del servizio e a favorire il riciclo di carta, cartone, plastica e metalli.

Il primo cambiamento riguarda il conferimento della carta e del cartone: a partire dal 25 novembre sarà distribuito a tutti i cittadini un mastello dedicato all’esposizione di questi materiali, in sostituzione degli attuali sacchi di plastica codificati. Questa scelta è stata dettata dalle nuove normative del Consorzio COMIECO che non consentono più il conferimento di carta e cartone nei sacchi di plastica.

Il nuovo sistema, oltre a rispettare le normative vigenti, presenta il vantaggio di un conferimento più agevole e ordinato in quanto il materiale dovrà essere inserito sfuso nel mastello e, in questo modo, si eviteranno dispersioni e rotture dei sacchetti, soprattutto in caso di maltempo.

Un cambio di rotta è previsto anche per gli “imballaggi leggeri” in metallo e alluminio che dovranno essere conferiti, insieme alla plastica, nel sacco giallo in dotazione e non più nei contenitori stradali dedicati al vetro.

La raccolta congiunta dei cosiddetti “imballaggi leggeri” è la modalità più diffusa in Europa in quanto, rispetto alla raccolta effettuata insieme al vetro, garantisce una maggior efficienza economica nel processo di selezione e una migliore valorizzazione di entrambi i materiali conferiti.

SAT SpA, nei comuni gestiti prima di diventare Gestore dell’Ambito provinciale savonese, ha utilizzato questa pratica per molti anni e ne ha accertato la convenienza. Pertanto, per rendere omogeneo il servizio nei territori nei quali opera e, di conseguenza, per ottimizzare i costi e massimizzare i ricavi della raccolta differenziata, anche nel Comune di Albisola Superiore è necessario conferire gli imballaggi “leggeri” nel sacco giallo di plastica, separandoli dal vetro che sarà conferito nei contenitori stradali come di consueto.