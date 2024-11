Albisola, la facciata del municipio si tinge di blu per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Albisola Superiore. Illuminata di blu. Così la facciata del municipio di Albisola si accende per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

In occasione della Giornata Go Blue, promossa da Unicef e Anci in concomitanza con la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Albisola Superiore manifesta il proprio impegno per i più giovani illuminando di blu la facciata del municipio.

La ricorrenza, che si celebra ogni anno il 20 novembre, richiama l’attenzione sui diritti dei bambini e dei ragazzi sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata nel 1989. Attraverso questa iniziativa simbolica, Albisola si unisce a numerosi altri comuni italiani per ribadire l’importanza di garantire a ogni bambino protezione, educazione, salute e partecipazione.

“L’illuminazione della facciata del nostro municipio è un piccolo gesto ma ricco di significato. – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Sara Brizzo – Vogliamo sensibilizzare la comunità su un tema fondamentale: i diritti dei più piccoli devono essere sempre al centro delle nostre politiche e delle nostre azioni. La cittadinanza è invitata a partecipare e a condividere l’impegno per un futuro in cui nessun bambino venga lasciato indietro. Il Comune continuerà a sostenere iniziative e progetti dedicati al benessere e alla crescita delle nuove generazioni”.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa Go Blue, è possibile consultare il sito ufficiale di UNICEF Italia o accedere al sito del Comune di Albisola Superiore.