Albisola e il cartello misterioso: “Dove hai lasciato un pezzo del tuo cuore?”

Albisola Superiore. “Dove hai lasciato un pezzo del tuo cuore?” Lo chiedono numerosi manifesti comparsi questa mattina nelle vie principali della città. In piazza Dante, nei giardini del Comune, vicino alla residenza per anziani San Nicolò e addirittura a Ellera.

Ma che cosa significano questi messaggi anonimi? Se lo chiedono in molti. Una domanda e una riflessione che, sicuramente, non è passata e non passa inosservata.

Posizionati nottetempo da ignoti. C’è il disegno di un grande cuore rosso, immagine d’effetto come il messaggio che viene riportato. Come scritto, non sono noti né gli autori del cartellone né il suo scopo. Di certo, fa pensare questa domanda che viene posta e, inevitabilmente, rimanda a una riflessione.

Anche ad Albissola Marina sono stati visti alcuni manifesti. Il rebus continua.