Savona, all’Albergo sociale Hayet in arrivo i primi ospiti. Alberto Nizza: “La richiesta è tanta e la struttura potrebbe riempirsi in breve tempo”

Savona. A due settimane dall’inaugurazione dell’albergo sociale Hayet, sono in arrivo i primi ospiti. La struttura, di proprietà del Comune e gestita dalla Fondazione Diocesana Comunità e Servizi, è dedicata al supporto temporaneo dei soggetti che versino in uno stato di emergenza abitativa.

Su segnalazione dei servizi sociali e dopo l’avvenuto riscontro di idoneità rispetto ai parametri di inserimento, l’appartamento è pronto ad accogliere in questi giorni una mamma con i suoi due figli. “Nel mese potrebbero registrarsi già altri due accessi. La richiesta è tanta e la struttura potrebbe riempirsi in breve tempo. Ciò testimonia la gravità della diffusa problematica abitativa” afferma Alberto Nizza, referente di Comunità e Servizi per il progetto.

“L’inserimento deriva da un progetto concordato tra il soggetto richiedente, l’assistenze sociale del Comune ed il referente per l’alloggio e le persone ospiti al suo interno – ci spiega – “Tracciamo insieme degli obiettivi che la persona dovrà raggiungere su vari piani: lavorativi, socio-relazionali e anche abitativi. La sistemazione temporanea supplisce alla ‘quota emergenziale’ della problematica, vi è poi il versante della risposta alle esigenze ed opportunità di autonomizzazione del nucleo. Il mio ruolo è proprio quello di illustrare agli ospiti il funzionamento della loro permanenza e delle dinamiche che, talvolta, verranno ad instaurarsi tra i vari nuclei”.

“L’intento è quello di “offrire supporto ed accompagnamento nel raggiungimento degli obiettivi concordati: ciò può tradursi nel cercare e valutare insieme alloggi e contratti di locazione. Solitamente i soggetti devono disporre di una capacità reddituale minima, ma il mio compito può anche essere quello di reperire per loro migliori opportunità e collocamenti lavorativi, per esempio attraverso corsi di formazione” prosegue.

Per accedere al servizio è necessario fare domanda e possedere tutti i requisiti richiesti, contestualmente alla sottoscrizione di un accordo di convivenza. Quest’ultimo consiste in un documento che riporta il regolamento da rispettare relativamente al proprio alloggio (manutenzione ordinaria e convivenza con gli altri ospiti) e l’effettiva adesione del soggetto al progetto inerenti gli obiettivi personali.

Inoltre, è previsto il pagamento di un contributo simbolico per responsabilizzare ed indirizzare i richiedenti verso l’autonomia: questo, infatti, al termine della permanenza “sarà restituito alla persona (a meno risarcimenti per eventuali danni), per essere reimpiegato nelle spese di vita o nel canone di locazione per un nuovo alloggio in autonomia. Si tratta dunque di una sorta di piano di accantonamento, che varia da 50 a 100 euro a seconda delle possibilità del nucleo e dal numero dei suoi componenti” conclude Alberto Nizza.