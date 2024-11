Albenga, UILDM celebra 50 anni di storia e dedica un tributo a Tonino e Amedeo Pareto

Albenga. Ieri, 23 novembre, la UILDM di Albenga ha festeggiato con grande emozione il suo cinquantennale, un traguardo significativo che ha unito la comunità locale in ricordo di due figure emblematiche: Tonino e Amedeo Pareto. Un omaggio pieno di affetto e riconoscenza per il loro impegno e la loro lotta per i diritti delle persone con disabilità.

Numerosi amici hanno preso parte alla cerimonia, e con i loro racconti e testimonianze hanno sottolineato come l’eredità di Tonino e Amedeo continui a vivere attraverso le iniziative della UILDM. Queste due personalità hanno dimostrato che, nonostante le difficoltà, è possibile realizzare grandi cose e contribuire attivamente al progresso sociale.

La celebrazione ha visto la partecipazione anche delle autorità civili e religiose, che si sono unite alla comunità per rendere omaggio a questa importante associazione. La loro presenza ha testimoniato l’impegno collettivo nella promozione di una società più inclusiva e solidale.

Durante l’evento, il presidente della sezione locale, Ferrante, ha espresso il proprio entusiasmo per il cammino intrapreso dalla UILDM. “Questa celebrazione non è un punto di arrivo, bensì un punto di partenza. Abbiamo in programma tantissime novità e progetti ambiziosi per il futuro,” ha dichiarato Ferrante, sottolineando come l’associazione intenda continuare a lavorare con determinazione.

Tra i progetti in cantiere, Ferrante ha annunciato il possibile arrivo di un pullmino per il trasporto disabili, essenziale per garantire la mobilità e l’accesso ai servizi. Inoltre, è previsto un corso per il trasporto sociosanitario, volto a formare operatori capacitati a garantire assistenza e supporto qualificato. Non mancherà, infine, un pellegrinaggio a Roma in occasione del Giubileo, un’opportunità per rafforzare il legame spirituale e comunitario tra i partecipanti.

In questa occasione speciale, si desidera anche esprimere un sentito ringraziamento alle Professoresse Alessia Ferrua e Raffaella Enrico e alle Studentesse dell’Istituto Superiore Giovanni Falcone di Loano che hanno realizzato il murales, un’opera che non solo abbellisce il nostro spazio e celebra la storia della UILDM, ma rappresenta anche un simbolo visivo della nostra comunità, unita nella lotta per i diritti di tutti.

La UILDM di Albenga si conferma, quindi, come un punto di riferimento fondamentale per la lotta per i diritti delle persone con disabilità, continuando a ispirare e coinvolgere cittadini e istituzioni verso un futuro più inclusivo. La celebrazione dei 50 anni è solo l’inizio di un nuovo capitolo, ricco di iniziative e opportunità per tutti”.