Albenga, sportello luce e gas. Il sindaco Tomatis: “Importante il legame con il territorio”

Nei giorni scorsi è stato inaugurato ad Albenga lo sportello clienti Blue Meta Gruppo Hera, completamente rinnovato in via Papa Giovanni XXIII 160.

Erano presenti: il sindaco Riccardo Tomatis, Filippo Boraso, responsabile customer operations di EstEnergy Spa, e i responsabili e lavoratori della filiale.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Mantenere uno sportello aperto ai cittadini, specialmente in un’era nella quale si fa tutto per telefono tramite centralini o internet, credo sia particolarmente importante per l’utenza. Significa – prosegue – mantenere un servizio attivo per la collettività in particolare per quelle fasce di popolazione che altrimenti avrebbe molte difficoltà. Come Amministrazione, quindi, accogliamo con piacere questo genere di iniziative private. Ogni sportello all’utente è un servizio importante e da mantenere”.

Il punto di contatto accoglie i clienti in uno spazio moderno e funzionale, con vetrine colorate e arredi innovativi, completi di pannelli fonoassorbenti per il rispetto della privacy dei clienti.

Questi gli orari di apertura:

• Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8:10 alle 12:45 e dalle 14:10 alle 16:45

• Giovedì dalle ore 8:10 alle 12:45 e dalle 14:10 alle 16:15

• Venerdì dalle ore 10:00 alle 12:45 e dalle 14:10 alle 15:45

All’interno dei locali viene fornito un supporto completo e personalizzato per qualsiasi esigenza.