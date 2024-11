Albenga, scontro tra auto sulla provinciale: due feriti

Albenga. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la provinciale che collega Albenga con Arnasco.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 30, si è verificato uno scontro tra due auto, per cause ancora in via di accertamento.

Nell’impatto tra le due vetture un conducente 70enne, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo a seguito dell’urto. Conseguenze meno gravi per l’altro guidatore.

Sul posto sono intervenuti la sezione di Arnasco della Croce Bianca albenganese e l’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, il 70enne è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione.

Anche l’altro autista del veicolo è stato trasferito per accertamenti presso il nosocomio pietrese.

Resta ancora da appurare l’esatta dinamica del sinistro stradale: in corso gli accertamenti del caso dopo i primi rilievi.