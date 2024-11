Albenga. Albenga piange la scomparsa di Jone Parodi, mamma dell’imprenditore ed ex consigliere comunale Gero Calleri.

Parodi si è spenta ieri, martedì 26 novembre, all’età di 93 anni presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti. La notizia della morte di Jone Parodi ha scosso la comunità ingauna, dove era molto conosciuta e apprezzata.

Il figlio Gero ha voluto ricordare la madre con un messaggio su Facebook: “Ciao Mamma, salutami papà e Silvana. Ora siete nuovamente insieme. Io voglio ricordarvi così. Grazie per tutto quello che avete fatto per noi”.

E poi ha aggiunto: “Insieme a mio papà avevano un’azienda agricola, iniziata coltivando le primizie di Albenga. Negli anni ’60 hanno cominciato a coltivare i primi fiori: garofani e altre varietà come fresie e anemoni, fino a passare successivamente alle piante fiorite in vaso. Erano tra le prime famiglie albenganesi a dedicarsi a questo tipo di coltivazione: all’epoca erano circa una decina di aziende. L’attività è cresciuta e io e mio fratello Claudio siamo rimasti nell’azienda, portando avanti il lavoro che avevano creato i nostri genitori”.

“È stata una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. Mia mamma ha portato nella tomba una scheggia di bomba della Seconda Guerra Mondiale, rimasta conficcata a livello inguinale quando Ceriale fu bombardata. Non è mai stata rimossa per paura”.

Anche Gino Rapa ha voluto dedicarle un pensiero affettuoso: “Oggi se n’è andata anche la zia Ione, l’ultima delle zie e degli zii. Con lei scompare non solo una persona benvoluta e amata, messa alla prova da una vita non sempre facile. Per noi “Calleri” (qualunque sia il nostro cognome) si chiude un’epoca, quella della cascina di Villa Doria, della nonna Peppina, di zio Franco, di fratelli e sorelle, cognati e cognate legatissimi. Si chiude l’epoca delle indispensabili visite domenicali, dei “ceti”, delle tombolate, delle cene dei cugini, di una famiglia grande dove i sacrifici, il lavoro, il rispetto, l’unione sono sempre stati un esempio per le nuove leve. Cose d’altri tempi, semplici ed essenziali, che purtroppo ci siamo fatti portare via da una vita troppo frenetica”.

Jone Parodi lascia i figli Gerolamo e Claudio, le nuore Paola e Carla, il genero Ugo, gli amati nipoti Francesca, Chiara, Fabrizio e Gregorio, e la sorella.

Il funerale si terrà giovedì 28 novembre alle ore 9.30 nella Cattedrale di San Michele Arcangelo di Albenga. Prima del funerale, mercoledì 27 novembre alle ore 18, sarà recitato il Santo Rosario presso la camera ardente dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.