Albenga, nuovi asfalti: proseguono gli interventi sulle strade cittadine

Continuano gli interventi di manutenzione asfalti sul territorio comunale di Albenga.

Nella giornata di oggi, mercoledì 13 novembre, si sta provvedendo alla riasfaltatura dei tratti più ammalorati di via Paccini (tra via Leonardo Da Vinci e Via Dante Alighieri).

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Questo intervento è stato richiesto da diversi cittadini e residenti della zona, si tratta, infatti, di una piccola traversa ma molto utilizzata anche per la sua vicinanza alle scuole Paccini. Le lavorazioni sono state programmate in modo da limitare i disagi alla circolazione e garantire la possibilità di passaggio sulla base degli orari di entrata e uscita dalle scuole. Gli interventi di manutenzione asfalti continueranno su tutto il territorio comunale”.

“Durante la giornata di ieri, inoltre, personale dell’ufficio tecnico del Comune di Albenga ha effettuato un sopralluogo sul territorio, con particolare attenzione alle zone per le quali sono state ricevute segnalazioni di presenza buche, per valutare e calendarizzare secondo le urgenze i prossimi interventi” conclude Tomatis.