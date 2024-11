Albenga, l’importanza dell’acqua nei disegni dei bambini delle elementari, Tomatis: “Sono tutti vincitori, bellissimi lavori”

Albenga. Sostenibilità e attenzione all’ambiente questo il tema sul quale hanno lavorato i bambini delle 2° e 3° elementari del Centro Scolastico Diocesano Redemptoris Mater di Albenga in collaborazione con Acqua Minerale Calizzano.

Le maestre hanno guidato i bambini nel progetto spiegando loro l’importanza dell’acqua. Su questo tema i bambini hanno realizzato dei disegni che sono stati inseriti nel calendario 2025 dell’azienda. Gli stessi disegni sono stati poi votati in un contes sui social network e, nella giornata di oggi giovedì 28 novembre, dalla giuria tecnica formata dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, da Franco Maria Zunino del Lions Club Host di Albenga, dall’Architetto Andrea Forbino e dai due fratelli proprietari dell’acqua minerale Calizzano Angelo e Paolo Nan.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Voglio fare i complimenti a tutti i bambini per i bellissimi lavori fatti. Sono tutti vincitori perché attraverso i loro disegni hanno dimostrato di aver capito a pieno l’argomento. L’acqua è un bene prezioso e deve essere trattato con rispetto. Alcuni di voi hanno voluto rappresentare l’importanza di questo bene “spiegando” attraverso le immagini come non debba essere sprecato, altri hanno parlato i territorio e di sicurezza idrogeologica. Avete, insomma, toccato tutti i temi e siete stati bravissimi per aver colto tutti questi significati”.

Tutti i bambini hanno ricevuto un attestato di partecipazione e un calendario e sono state consegnate due targhe ai sidegni vincitori. L’azienda inoltre ha donato mille euro alla scuola per portare avanti importanti progetti con tutti i bambini.

Vincitori del contest social :

• 3 posto – disegno 11

• 2 posto – disegno 9

• 1 posto – disegno 14

Vincitori decretati dalla giuria:

• 3 posto – disegni 13 15

• 2 posto – disegno 14

• 1 posto – disegno 10