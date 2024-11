Albenga, l’Eurospin si “allarga”: struttura e parcheggio saranno ampliati in regione Bagnoli

Albenga. Eurospin, storica insegna della società Arimondo, si allarga. Succede presso il punto vendita di Albenga, in regione Bagnoli.

Nello specifico, sulla base del progetto redatto dall’architetto Francesco Pastorelli di Imperia, saranno ampliati sia la struttura di vendita che il parcheggio antistante.

“Il progetto, – come si evince, nello specifico, dalla relativa delibera di giunta, – prevede l’ampliamento del fabbricato attraverso la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica con destinazione commerciale, in posizione latistante e comunicante con l’attuale compendio aziendale”.

Ma non solo poiché, come detto in precedenza, è previsto anche “l’incremento degli spazi scoperti di pertinenza per la realizzazione di parcheggi”.

Dal canto suo, il Comune di Albenga incasserà ben 48mila euro, “quale monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti”, che saranno destinati alla risistemazione di piazze e giardini pubblici.