Albenga, la Cooperativa Macchia Verde-Sagralea dona un defibrillatore a Salea

Albenga. La Cooperativa Macchia Verde-Sagralea ha donato alla frazione di Salea un defibrillatore automatico esterno dedicato al ricordo di Renzo Bertolotto.

Questo dispositivo è fondamentale per intervenire in caso di arresto cardiaco e sarà posizionato in un punto strategico del territorio per garantirne l’accesso rapido e sarà a disposizione di tutti 24h su 24.

La cerimonia di inaugurazione si terrà questa domenica 24 novembre alle 10.30 presso il sito dello stesso in via I Costa Reale 1.

Verranno organizzati successivamente dei corsi gratuiti ai quali saranno invitati tutti i residenti per imparare a riconoscere un arresto cardiaco e utilizzare il dispositivo in modo efficace praticando una rianimazione cardio-polmonare.

In tale occasione sarà possibile acquistare tramite offerta il calendario della Croce Bianca Di Albenga il cui ricavato sarà devoluto alla pubblica assistenza.