Albenga, la comunità piange la scomparsa di Sebastiano Pareto

Albenga. E’ morto all’età di 62 anni Sebastiano (Fabio) Pareto, molto conosciuto nella comunità ingauna.

“E’ stato un inventore e sognatore, amava la vita, la natura e soprattutto la sua famiglia – afferma la figlia Barbara – i nostri cuori sono profondamente addolorati dalla sua recente scomparsa”.

Nato e cresciuto ad Albenga, Sebastiano ha sempre cercato di fare la differenza dedicando la sua vita alla ricerca della verità e della giustizia: 2Ha collaborato con numerosi enti no profit con la speranza di riuscire a contribuire e a rendere il mondo un posto più bello”, aggiunge.

In giovane età ha scritto un libro riguardante le energie pulite e le diverse soluzioni da adoperare per fronteggiare l’inquinamento. Il libro dal titolo “Le nuove tecnologie pulite”, aveva riscosso successo. “All’interno aveva inserito alcune sue invenzioni personali”, spiega Barbara.

“E’ stato il regalo più grande per noi, è stato straordinario poter vivere questi anni con lui. Non riesco a ricordare una sola volta in cui lui non mi tese la mano quando ne avevo bisogno – conclude la figlia – era sempre lì, in prima fila. ad aiutare. Lo voglio ricordare così come una persona in grado di aggiustare ogni cosa e con un cuore enorme e pieno d’amore per la vita”.

Il funerale si è svolto il 7 novembre faceva anche parte della comunità della chiesa di San Giorgio.