Albenga, incontro in Comune su LaerH: “Sicurezza e salvaguardia dei posti di lavoro”

Albenga. Nella mattinata di oggi, nella sede comunale, si è svolto un incontro istituzionale tra Comune di Albemnga, LaerH e rappresentanti delle sigle sindacali. Alla riunione erano presenti: il sindaco Riccardo Tomatis, Cristiano Ghiglia (Fiom), Patrizio Lai (Uilm), Simone Mara (Fim) e il direttore LaerH Giuseppe Alfieri.

“Questo incontro – spiega il primo cittadino di Albenga Riccardo Tomatis – fa seguito a quello dello scorso 10 luglio e alla lettera inviata al dott. Alfieri, con la quale ho rappresentato alcune preoccupazioni e la necessità di approfondire lo “stato di salute” dell’azienda, con particolare riferimento al delicato tema della sicurezza sul lavoro, anche sotto il profilo dell’esposizione a malattie professionali”.

“I rappresentanti delle sigle sindacali – continua il sindaco – hanno rappresentato la necessità di ottenere garanzie concrete per i lavoratori e investimenti, da parte dell’azienda, sul tema della sicurezza. Se alcuni passi, infatti, sono stati fatti, alcuni standard devono essere assolutamente garantiti, in primis per la tutela dei lavoratori”.

I sindacati di categoria hanno manifestato la loro disponibilità a diverse soluzioni che, tuttavia, non possono prescindere da una assoluta garanzia di sicurezza sul lavoro e dalla predisposizione di un cronoprogramma di interventi e iniziative concreto e dettagliato. Il direttore Alfieri si è dichiarato disponibile ad organizzare, nel più breve tempo possibile, un incontro anche con la proprietà per valutare i prossimi passi da intraprendere.

Aggiunge il sindaco Tomatis: “Laer H è una realtà molto importante sul nostro territorio e impiega oltre 50 lavoratori, alcuni con professionalità altamente specializzate. È importante cercare di salvaguardare questa azienda e al tempo stesso, e prima di tutto, la sicurezza sul lavoro”.

“Come ho sempre fatto fino ad ora manifesto la mia disponibilità a sedermi ai tavoli tra lavoratori, rappresentanti sindacali e proprietà, nell’intento di agevolare il più possibile il dialogo tra le parti. Come amministrazione siamo sempre stati e continueremo ad essere al fianco dei lavoratori per ogni necessità” conclude il primo cittadino ingauno.