Albenga, il gruppo RA non dimentica la 16enne Rachele Franchelli: “Sempre nei nostri pensieri”

Albenga. Ad un mese dalla sua prematura scomparsa, il gruppo RA di Albenga ha voluto ricordare Rachele Franchelli, venuta a mancare all’età di soli 16 anni.

Di seguito, pubblichiamo la lettera del gruppo in sua memoria.

Ciao RA, oggi ricorre un mese da quando sei volata via e avresti dovuto festeggiare il tuo diciassettesimo compleanno con la tua famiglia e le tue amiche “ viperone” con risate, abbracci e sogni per il futuro. Sei stata e resterai per tutti noi un esempio di coraggio, hai affrontato la malattia come una vera guerriera, lottando fino alla fine, con una forza e una determinazione incredibile.

Nessuno potrà mai dimenticare la tua voglia di vivere, di fare; hai continuato a sognare, a lottare senza mai perdere la speranza. Non potrai realizzare i tuoi sogni, ma la tua famiglia, le tue amiche e tutti noi continueremo a portare avanti il tuo ricordo, impegnandoci a dar vita a ciò che avresti voluto fare e a sognare anche per te. Sarà il nostro modo di sentirti ancora accanto a noi.

Le violette, che tu amavi disegnare , saranno il nostro modo di tenerti nel cuore, di sentirti ancora con noi, perché anche se sei volata via, sei qui, in ogni fiore, in ogni sogno, in ogni raggio di sole che ci regala un sorriso. Anche oggi sei nei nostri pensieri e sempre lo sarai.

Buon compleanno guerriera

Gruppo RA