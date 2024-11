Albenga, il 7 dicembre inaugurazione del nuovo palco fisso in piazza del Popolo

Albenga. Una grande festa che vedrà i gruppi musicali di Albenga alternarsi sul palco di Piazza del Popolo nel giorno della sua inaugurazione.

L’appuntamento è per sabato 7 dicembre a partire dalle ore 17.

Afferma il Presidente del Consiglio Alberto Passino: “La realizzazione di un palco fisso in Piazza del Popolo fa parte di un progetto che partì ancora quando ero assessore ai lavori pubblici. Progetto di più ampio respiro che oltre al palco prevede un completo restyling con interventi nei controviali, la realizzazione di pensiline moderne e leggere per il mercatino dei prodotti del territorio, la demolizione dell’ex bar Sati, il posizionamento di bagni pubblici accessibili anche per disabili. Oggi una parte importante dell’intervento vede finalmente la sua Inaugurazione, dopo tanta burocrazia che lo ha rallentato, sono molto contento di questo risultato, perché potrà far rivivere piazza del popolo di iniziative positive”.

Spiega il sindaco Riccardo Tomatis: “La struttura – grazie agli spazi aperti, luminosi e fruibili – oltre ad essere un palco fisso da utilizzare per molti eventi (risparmiando risorse e il lavoro di montaggio e smontaggio di palchi), migliorerà la sicurezza della Piazza non solo perché la stessa sarà utilizzata spesso per iniziative ed eventi, ma anche perché si eviteranno strutture mobili e provvisorie che spesso generavano zone d’ombra malfrequentate”.

L’inaugurazione, alla quale è invitata tutta la cittadinanza, si terrà sabato 7 dicembre a partire dalle ore 17.00 e suoneranno sul nuovissimo palco i vari gruppi musicali di Albenga.

Afferma l’assessore al turismo Camilla Vio: “L’inaugurazione del nuovo Palco in Piazza del Popolo rappresenta un’importante occasione per la comunità di Albenga di riunirsi e celebrare insieme la nuova struttura situata in una piazza che, come già il nome la definisce “è di tutti”. Il nuovo Palco di Piazza del Popolo è una struttura unica, per soluzioni architettoniche e tecnologiche, che diventerà un vero e proprio punto di riferimento per la città. La sua inaugurazione sarà un momento di festa e condivisione sia per la Cittadinanza che per tutte quelle figure artistiche (musicisti, ballerini, cantanti, ecc.) che ben rappresentano la città di Albenga, valorizzando il nuovo spazio pubblico e promuovendo la cultura locale con un alto impatto promozionale e mediatico”.

I GRUPPI CHE SI ALTERNERANNO SUL PALCO DI PIAZZA DEL POPOLO:

PIANO B

Simone Matera – Voce

Virginia Camilleri – Cori

Alessio Nicolò – Chitarra

Carmine Pollio – Basso

Matteo Ferrando – Basso

Mario Rossello – Tastiere

TRE GOTTI

Gigi Flammia – Voce

Luciano Pollero – Chitarra

Gianbattista Fogale – Chitarra

Cesare Arena – Batteria

AMARCORD

Ivan Gallici – Voce

Mario Annunziata – Basso

Gianfranco Furfari – Chitarra Ritmica

Vincenzo Lomanto – Chitarra Solista

Marco Nobili – Tastiere

Alessandro De Grande – Batteria

MISSING INK

Gloria Berra – Voce

Elia Colnaghi – Chitarra

Tony Capezio – Basso

Diego Sgalrato – Tastiere

Umberto Spitale – Batteria

INTERVENTI DELLE CANTANTI

Sara Maida

Roberta Monterosso