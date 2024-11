Albenga, i bambini della scuola dell’infanzia San Clemente condividono gentilezza

Albenga. La “Giornata mondiale della gentilezza” è un’occasione in più per mettere in atto buone pratiche di rispetto verso gli altri.

La scuola è il luogo privilegiato dove proporre ai bambini la pratica della gentilezza partendo dalle piccole cose quotidiane come sorridere, aiutare, ringraziare, chiedere scusa e salutare per insegnare ai piccoli ad essere disponibili verso gli altri, aperti, generosi e propositivi verso le novità e le relazioni con il prossimo.

Per far sì che la gentilezza generi altra gentilezza, i bambini della scuola dell’infanzia San Clemente di Albenga, facente parte dell’istituto comprensivo Albenga 2, hanno preparato doni artistici e frasi gentili che appenderanno nel quartiere di Vadino da condividere con tutti.

Le persone che si troveranno a passeggiare nel quartiere potranno portarsi a casa una frase gentile e farne tesoro condividendo così il nostro obiettivo: moltiplicare gentilezza.