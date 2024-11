Albenga, giovedì 7 novembre al San Carlo assemblea pubblica contro il decreto “Sicurezza”

Albenga. Un’ampia rete di associazioni, movimenti, sindacati e partiti (Anpi, Arci, Attac Savona, Comitato Savonese Acqua Bene Comune, Casadei Circoli Culture e Popoli, Cgil, Uil, Partito Democratico, Sinistra Ingauna, Europa Verde, Sinistra Italiana, Possibile) organizza per giovedì 7 novembre alle ore 21, presso l’Auditorium San Carlo, un’assemblea pubblica dal titolo “Sicurezza per chi?”.

L’obiettivo è quello di lanciare una mobilitazione contro il Decreto governativo 1660 detto “Sicurezza”, recentemente approvato dalla Camera dei Deputati ed attualmente in discussione al Senato della Repubblica.

A tale iniziativa parteciperanno in qualità di relatrici e relatori Anna Traverso, della Segreteria Provinciale Anpi, Fausto Dabove, della Segreteria Provinciale Cgil, e Giovanni Impastato, fratello di Peppino ucciso dalla Mafia nel 1978.

Sarà un momento per discutere ed approfondire i temi sollevati da questo decreto che “lungi dall’aumentare la sicurezza quotidiana dei cittadini, inasprisce le pene per i tanti soggetti che lottano e si battono in difesa del proprio posto di lavoro, contro l’assenza di provvedimenti per contrastare il cambiamento climatico, in difesa del proprio territorio e, più in generale, tenta di cancellare qualsiasi forma di dissenso nel nostro paese e ridurre a carta straccia la nostra Costituzione antifascista” – spiegano i promotori dell’incontro.

“Con questo Ddl il governo sembra criminalizzare le persone in condizione di marginalità sociale (persone immigrate, detenute, senzatetto, minoranze) e strumentalizzare la paura delle persone senza agire seriamente sulle cause che spingono la cittadinanza a manifestare” – concludono.