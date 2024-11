Albenga, concorso per l’assunzione di 4 infermieri presso l’istituto Domenico Trincheri

Albenga. L’Istituto Domenico Trincheri ha indetto il Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di quattro unità con profilo professionale di “infermiere”, CCNL Comparto Funzioni Locali, Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione da assegnare all’area socio sanitaria in turni di lavoro distribuiti nell’arco temporale delle ventiquattro ore, festivi compresi.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande di adesione entro il termine perentorio delle 12 del giorno 11 dicembre, secondo le modalità specificate nel bando.

Il bando è visionabile al seguente link.