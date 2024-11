Albenga, autorizzata l’accensione dei riscaldamenti fino a 5 ore al giorno

Albenga. Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ha firmato un’ordinanza per anticipare l’accensione dei riscaldamenti a partire dalla giornata di domani, martedì 12 novembre.

Date le previsioni meteo che evidenziano un calo delle temperature il primo cittadino ha stabilito che sarà possibile accenderli per cinque ore giornaliere.

L’utilizzo dei riscaldamenti nel nostro Paese è normato da un decreto del Presidente della Repubblica datato 16 aprile 2013 che disciplina “i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari”. A questo regolamento, che riguarda sia i riscaldamenti autonomi sia quelli condominiali, i Comuni possono derogare nel caso che si verifichino situazioni che giustifichino il cambiamento.