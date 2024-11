Alassio, sopralluogo di Casella e Lima sulla SP18: “Temiamo tutti per la tenuta del muraglione, intervenire con urgenza”

Alassio. Sopralluogo sulla strada provinciale 18 Alassio-Testico per il consigliere regionale Jan Casella e il consigliere provinciale Marco Lima.

“I cittadini di Moglio sono sempre più terrorizzati per la situazione del noto muraglione a monte della strada, poco prima del bivio di Madonna delle Grazie”, dichiara Jan Casella.

“Il muro delimita una proprietà privata e, proprio in prossimità del bordo, insistono alcuni alberi di grandissime dimensioni che sporgono sopra la strada provinciale. In passato sono già intervenuto sulla questione, ne ho parlato in Consiglio Comunale e ho informato i vari enti”, chiarisce il consigliere regionale.

“Temiamo tutti per la tenuta del muraglione. Bisogna intervenire con un’opera risolutiva, prima che il muro crolli. Il rischio per l’incolumità pubblica è alto, così come il pericolo di un parziale isolamento per gli abitanti di Moglio che sarebbero costretti a un percorso lungo e tortuoso per raggiungere Alassio. Con il consigliere provinciale Marco Lima, che ringrazio per l’interessamento, abbiamo fatto un ulteriore sopralluogo. Non si può più aspettare”, sottolinea Casella.

“Ho parlato con gli uffici della Provincia, che sta valutando come intervenire per risolvere il problema”, conclude Marco Lima.