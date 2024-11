Alassio, nella baia del sole torna al circolo Nautico al Mare la flotta Rs Feva

Alassio. Grande attesa ad Alassio per il ritorno nel fine settimana nelle acque della Baia del Sole della spettacolare flotta RS Feva. Prosegue con questo appuntamento la stagione velica del Circolo Nautico al Mare guidato da Carlo Canepa. La manifestazione velistica è organizzata dal circolo alassino con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio e la collaborazione della Marina di Alassio Srl.

L’RS Feva è una deriva di grande successo, con equipaggio composto da due persone; si tratta di una imbarcazione adatta soprattutto ai più giovani desiderosi di fare esperienza per passare a classi più di peso. L’RS Feva è dotata di randa fiocco e gennaker. È diffusa nella maggior parte dei paesi europei.

“Ospitiamo con grande gioia – ci spiega Carlo Canepa, presidente del CNAM – questo appuntamento in questo fine settimana dedicato alla flotta RS Feva. Siamo molto felici di aver consolidato i rapporti con alcune classi come questa che ospitiamo di anno in anno”.

Grande anche la soddisfazione dell’ex presidente del CNAM Rinaldo Agostini, oggi presidente della Marina di Alassio Srl: “Anche in questo fine settimana con l’arrivo degli RS FEVA il CNAM porta ad Alassio un evento di ottimo livello che si inserisce perfettamente nelle molteplici iniziative che proponiamo in porto: non solo la vela, ma anche altre attività legate al mare, al turismo, alle iniziative dell’ outdoor e della gastronomia che vengono attuate nell’ambito della Marina di Alassio. Il CNAM, al quale diamo sempre il massimo sostegno, è una delle associazioni sportive più attive e protagoniste della ricca offerta di esperienze che sono realizzabili. CNAM e Marina di Alassio infatti si trovano al centro di una fitta rete di relazioni e collegamenti che hanno lo scopo di esaltare le peculiarità del nostro territorio e che vedono coinvolte anche molteplici realtà sportive, economiche e culturali “.

“In questo fine settimana che ad Alassio ci regala un sole splendente e temperature quasi estive – dichiara il presidente del Consiglio Comunale di Alassio con delega allo Sport, Roberta Zucchinetti – diamo il benvenuto ai velisti impegnati in questa splendida competizione che chiude il calendario delle Regate 2024 del CNAM, in attesa delle manifestazioni che si svolgeranno il prossimo anno, durante il quale festeggeremo il centenario del Circolo Nautico al Mare”.