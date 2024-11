Alassio, il 15 novembre al via un corso di disostruzione e primo intervento per neonati, bambini e adulti

Alassio. Appuntamento ad Alassio venerdì 15 novembre con il corso di disostruzione e primo intervento per neonati, bambini e adulti

Venerdì 15 novembre alle ore 18, presso la Biblioteca Civica “R. Deaglio” di Alassio si terrà il corso gratuito di disostruzione e primo intervento “Bimbi Sicuri… e non solo bimbi”. Organizzato dalla Croce Bianca di Alassio con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, il corso è dedicato a genitori, insegnanti e a chiunque voglia apprendere le manovre pratiche di disostruzione applicabili per affrontare in sicurezza episodi di soffocamento.

Il corso sarà a cura del Dott. Luca Musella, chinesiologo osteopata D.O., massofisioterapista e BIs-D Instructor, esperto nelle tecniche di disostruzione e primo soccorso.

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, Loretta Zavaroni, dichiara: “Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questo appuntamento formativo di grande importanza, nato con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per aiutare le persone a riconoscere e ad affrontare tempestivamente situazioni di emergenza che possono capitare in qualunque momento e a tutte le età. Grazie alla Croce Bianca di Alassio e al Dott. Luca Musella per il loro contributo costante alla nostra comunità, in questa e in numerose altre occasioni”.