Si è svolta oggi ad Alassio la consegna ufficiale dei lavori nel cantiere di riqualificazione urbana dell’Area Ex Adelasia, in Passeggiata Cadorna. Sono intervenuti il sindaco di Alassio Marco Melgrati, il consigliere regionale, assessore regionale uscente all’Urbanistica Marco Scajola, e il consigliere regionale, già assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio Rocco Invernizzi. Insieme a loro erano presenti l’assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti, i tecnici del Comune di Alassio impegnati nel progetto e i responsabili della ditta appaltatrice. L’intervento vede un investimento complessivo di 607.780,41 euro, di cui 250.000 euro provenienti dai fondi regionali destinati dalla Regione Liguria a interventi di rigenerazione urbana e 357.780,41 euro stanziati dal bilancio comunale.

Il progetto, redatto dalla società di architettura Dodi.Moss s.r.l. di Genova, si propone di valorizzare l’area denominata ex Adelasia migliorando la funzionalità, l’estetica e la qualità degli spazi pubblici esistenti in questa zona suggestiva di Alassio, posta a levante della città nelle vicinanze della cappelletta Stella Maris e del Porto Luca Ferrari. Gli interventi includono la riqualificazione della vegetazione esistente, la sistemazione del fondo di calpestio, il potenziamento dell’illuminazione e dell’arredo urbano e l’installazione di nuove attrezzature per l’attività sportiva all’aperto.

Durante l’incontro con la stampa che si è svolto nella mattinata odierna, il sindaco di Alassio ha espresso soddisfazione per l’avvio del progetto: “Con la realizzazione di questo intervento – ha dichiarato il sindaco Marco Melgrati – questo spazio della nostra città verrà riqualificato e valorizzato al meglio, grazie al fondamentale contributo della Regione Liguria e alla capacità della nostra Amministrazione Comunale, in sinergia con gli Uffici Comunali, di intercettare le risorse disponibili per realizzare progetti di grande valore. Questo intervento rappresenta, nelle nostre intenzioni, il primo step di un progetto più ampio che prevede ulteriori interventi sul tratto tra l’ex Adelasia e la Cappelletta. Un sentito ringraziamento a Marco Scajola per la sua presenza qui oggi a suggellare questo traguardo e per l’attenzione dimostrata verso la città di Alassio. A lui e a Rocco Invernizzi, che come assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio si è impegnato moltissimo in questo progetto, esprimo i miei migliori auguri per i rispettivi nuovi ruoli istituzionali che andranno presto a ricoprire in Regione Liguria”.

“Partiamo con un lavoro importante per tutta la città di Alassio, per i suoi residenti e per i suoi turisti – dichiara Marco Scajola – Come Regione Liguria abbiamo stanziato 250mila euro per realizzare quest’opera che darà nuova vita all’area ex Adelasia restituendole bellezza e fruibilità. Parliamo di una zona strategica, adiacente al porto, posta lungo la passeggiata mare che potrà godere di rinnovate pavimentazione e illuminazione, ma anche di una complessiva sistemazione del verde e di nuove attrezzature sportive. Dal 2021 a oggi attraverso le vincenti politiche di rigenerazione urbana regionali nella sola provincia di Savona abbiamo investito 9 milioni di euro per realizzare 34 progetti di recupero di vie, piazze, edifici o parchi bisognosi di essere riqualificati come quello di Alassio”.

“Questo intervento – ha sottolineato il neoconsigliere regionale, già assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio Rocco Invernizzi – è frutto di un ottimo lavoro di squadra tra la nostra Amministrazione Comunale, gli Uffici Comunali e la Regione Liguria, con l’impegno diretto dell’assessore Marco Scajola, che ringrazio per la proficua collaborazione. Questo progetto, che migliorerà significativamente uno spazio molto suggestivo e posizionato in una zona strategica della nostra città, rappresenta un ulteriore passo importante per una sempre maggiore valorizzazione del nostro territorio”.

Con la consegna del cantiere, affidato alla società E.S.E. S.r.l. di Calizzano, partono dunque ufficialmente i lavori che, come da termini contrattuali, si concluderanno entro 120 giorni naturali e consecutivi.