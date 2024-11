Alassio, al via il “Novembre del diabete” per promuovere attività fisica e alimentazione contro la malattia

Alassio. Ha preso avvio il “Novembre del Diabete” promosso dal Lions Club Alassio “Baia del Sole”, Alassio Fitness ed il Centro Nazionale Sportivo Libertas.

“Un affiatato gruppo di partecipanti – dichiarano i soci del Lions – grazie all’entusiasmo ed alla professionalità di Cristina Bosio, docente e Formatore Nazionale di area sportiva ed anima di Alassio Fitness che ha sposato il progetto Lions ‘Se ti muovi, il diabete si ferma!’ divenendone promotrice ed ambasciatrice”.

Un centinaio di utenti sensibili al tema della tutela della propria salute grazie al movimento ed all’educazione alimentare hanno ricevuto dal presidente del Lions Club Alassio, Luca Russo, una prima parte di materiale informativo su una malattia che in Italia, in base ai dati ISTAT, riguarda oggi oltre 3,5 milioni di persone, con un trend in lento aumento con una prevalenza ad aumentare al crescere dell’età fino a raggiungere il 21% tra le persone ultra 75enni.

“Con questo evento – dichiara Luca Russo – vogliamo rammentare quanto l’attività fisica e una corretta alimentazione possano essere prime alleate per fronteggiare la malattia sempre confidando di avere, laddove necessario, un accesso sostenibile, gratuito e corretto alle cure del diabete, ai farmaci salvavita, ai dispositivi di supporto ed all’educazione alla terapia e alla prevenzione per tutte le fasce d’età senza dimenticare la sfera emotiva e psicologica che può accompagnare i pazienti”

“La Giornata Mondiale del Diabete – concludono gli organizzatori – si svolge ogni anno il 14 novembre, data che celebra l’anniversario della nascita di Frederick Banting, scopritore dell’insulina, ma ad Alassio abbiamo deciso di dedicare un intero mese al Diabete, portando a conoscere anche il simbolo mondiale della malattia, un cerchio, che rappresenta la cultura della vita e della salute, di colore blu come il cielo che unisce tutte le nazioni e simboleggiare l’unità della comunità mondiale di fronte alla pandemia del diabete” CS