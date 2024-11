Al Priamar evento conclusivo del progetto “Fare memoria a scuola. Savona 1974-2024”

Savona. Giovedì 14 novembre dalle ore 8,30 alle ore 13, presso la sala della Sibilla del Complesso del Priamar, si terrà l’evento conclusivo del progetto “Fare memoria a scuola. Savona 1974-2024”, che ha permesso agli studenti delle alcune scuole savonesi di conoscere e approfondire uno spaccato di storia locale e che si inserisce nel contesto drammatico degli attacchi terroristici commessi tra aprile 1974 e maggio 1975 nella città di Savona e dintorni, attacchi che provocarono due morti e venti feriti, oltre a numerosi danni a edifici pubblici.

Il progetto, che vede il Liceo Scientifico “Orazio Grassi” scuola capofila con il professor Andrea Biancu referente del progetto e con il contributo del professor Angelo Maneschi referente Isrec, ha permesso agli alunni di addentrarsi nelle pieghe di uno degli argomenti più spinosi della storia contemporanea italiana.

Oltre al Liceo Scientifico, le altre scuole coinvolte sono il Liceo della Rovere, l’Istituto Istruzione Superiore Tecnico Commerciale e Geometri “Patetta”, l’Iss-Itis “Ferraris-Pancaldo”, l’Iss “Mazzini Da Vinci”. Gli alunni, nel corso dell’anno, hanno raccolto testimonianze, materiale, testi, visionato fonti, realizzato pannelli e prodotti multimediale che saranno proiettati e illustrati durante la mattinata, che vedrà anche l’intervento del laboratorio teatrale “La storia in scena” del Liceo Grassi, a cura di Jacopo Marchisio.

Per il Liceo Scientifico, gli alunni della classe 5A (con i professori Andrea Biancu e Sonia Cosco) hanno realizzato una video-intervista all’avvocato Massimo Botta, che ha portato la memoria individuale e personale nel contesto di quella collettiva, con i suoi ricordi di studente in quei drammatici mesi.

La classe 5C (con il professor Andrea Cipollone) ha svolto una serie di interviste a passanti savonesi durante il mercato del lunedì, per raccogliere le loro memorie e riflessioni sulle bombe di Savona e sugli anni ’70 in generale. La classe 5D (con la professoressa Ilaria Alberto) ha partecipato ad un Pcto con L’Isrec e con l’Archivio di Stato di Savona, con l’obiettivo di delineare, a partire dall’analisi delle fonti documentali, un quadro demografico, economico e sociale di Savona intorno alla metà degli anni ’70 del Novecento. Gli studenti presenteranno un power-point, illustrando con grafici, tabelle e riproduzioni di documenti originali, alcuni aspetti della vita della nostra città e in particolare l’esperienza dei Consigli di quartiere.

L’iniziativa, momento culminante di convegni e manifestazioni che si svolgeranno a partire da

venerdì 8 novembre, è aperta a tutta la cittadinanza.