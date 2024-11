Al Centro Ragazzi Kaleidos di Borghetto Santo Spirito riparte lo sportello Help Family

Borghetto Santo Spirito. Oggi il ruolo genitoriale sta diventando sempre più complesso, le sfide da affrontare sono tante e supportare i propri figli nel percorso di crescita può essere faticoso. Spesso i genitori sono alla ricerca di strategie e consigli efficaci da mettere in pratica nel quotidiano e chiedono un confronto con le figure educative.

Nell’esperienza diretta del Centro Ragazzi, gli educatori hanno riscontrato svariate volte questa esigenza di collaborazione e condivisione. Per questo motivo, anche

quest’anno, sarà attivato per le famiglie del Centro lo sportello di ascolto pedagogico “Help Family”.

Verrà strutturato uno spazio ed un tempo appositamente dedicato all’ascolto dei genitori che sentono questa necessità. L’idea è quella di creare una co-progettazione

educativa che coinvolga gli educatori del centro, le figure genitoriali e i figli, offrendo un supporto concreto. Il servizio si propone di accompagnare le famiglie nel percorso educativo e di crescita personale, attingendo dalle risorse e responsabilità educative di ciascuno.

Un pedagogista esperto ed un educatore del centro, accoglieranno coloro che richiederanno di partecipare, in maniera non giudicante, aiutandoli ad analizzare problemi e criticità e a comprendere il proprio vissuto. Gli incontri potranno essere individuali, per chi desidera un supporto personalizzato, o tematici di gruppo, per genitori che condividono un interesse o problema comune.

Lo sportello, che avrà cadenza mensile, partirà a fine novembre e proseguirà fino a maggio.