Addio ad un altro pezzo di movida: alloggi all’ex Covo di Finale Ligure

Finale Ligure. Un altro pezzo della storica movida rivierasca se ne va definitivamente: l’ex discoteca Covo di Finale Ligure sarà trasformata in appartamenti, 24 alloggi. La conferma è arrivata con il permesso all’intervento edilizio, dello scorso maggio, nell’ambito del progetto di riqualificazione della struttura presentato in relazione al parallelo cambio di destinazione d’uso dell’area e il via libera al residenziale.

L’ex storico locale da ballo finalese non è il primo ad essere trasformato in abitazioni e rappresenta una tendenza ormai in atto nel savonese, dove aumenta il deficit di discoteche e attrattive giovanili.

Ora, quindi, il via ai lavori di demolizione e trasformazione edilizia, non senza uno spirito di amarcord per i tanti che negli anni hanno ballato e frequentato la discoteca finalese. E lo stesso sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri a evidenziare come “si assiste alla perdita della nostra movida… Per quanto riguarda l’ex Covo è una pratica ereditata dalla precedente amministrazione che ormai ha un suo iter realizzativo. Certamente, avrei preferito un’altra soluzione”.

“Magari spingere per una trattativa con il privato e mantenere una struttura attrattiva in una posizione davvero strategica e di straordinaria bellezza” ha poi aggiunto il primo cittadino. “Un locale, un ristorante o comunque una attrazione a livello turistico-ricettivo sarebbe stata la prospettiva ideale”.

“E’ chiaro, tuttavia, come la pratica sia stata valutata attentamente prima della sua approvazione, in quanto in queste vicende bisogna sempre considerare sia aspetti normativi e sia aspetti di fattibilità economica in merito ad un progetto di riqualificazione”.

“Ciò non toglie un mio, anche personale, dispiacere per la perdita di una delle ultime discoteche di Finale Ligure. E motivo in più per cercare di riportare nel nostro territorio locali e intrattenimento, nel segno di una movida sostenibile” ha concluso Berlangieri.

L’operazione edilizia permetterà, grazie agli oneri di urbanizzazione, la realizzazione della passerella pedonale che collega il lungomare Castelletto a San Donato, oltre al restyling della passeggiata tra il porto e Varigotti.