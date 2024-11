Alassio. Ad Alassio una convention di tre giorni per parlare del turismo del futuro. Da domani a domenica la città del Muretto ospita la quinta edizione della “Convention di Cdo Turismo” con ritrovo all’hotel Allegro Italia Alassio Rosa alle 14.

Venerdì pomeriggio alle 14 inizierà il meeting con esperti di turismo e marketing del territorio che prevede visite in strutture certificate e che hanno ottenuto importanti riconoscimenti per la qualità dell’offerta e dei servizi: il Grand Hotel di Alassio e Villa della Pergola di Alassio.

Un’interessante giornata di lavoro è prevista per sabato 23 novembre alle 10 quando, presso la Biblioteca di Alassio, si terrà un incontro sul tema “L’intelligenza artificiale nel turismo” con la partecipazione di Edoardo Colombo e Vinicio Borsi. Alle 14 poi altro tema che verrà affrontato è quello relativo a “Le origini di Cdo, la nostra storia” con scambio di esperienze tra i partecipanti.

L’ultima giornata sarà dedicata alla visita del centro storico di Albenga alle 10, alla santa messa alle 12 e al pranzo di arrivederci a Cisano.

“Il nostro scopo – spiega Daniela Ciccardi, la coordinatrice nazionale di Cdo Turismo – è quello di fare rete e consolidare un valore fondamentale, l’amicizia operativa”.

Cdo Turismo è la filiera degli operatori che a vario titolo si occupano di turismo come alberghi, B&B, agenzie di viaggio e tour operator, ristoranti, professionisti e consulenti in ambito turistico.

“Il nostro stare insieme nell’associazione – spiegano gli organizzatori della Convention di Alassio – ha lo scopo di sostenere gli imprenditori, i manager, i professionisti nell’affronto delle sfide del proprio lavoro e lo sviluppo delle proprie imprese e delle attività professionali in un orientamento per il bene di tutti. I partecipanti sono mossi dal desiderio di affrontare insieme in modo integralmente umano e con strumenti innovativi le sfide imprenditoriali, professionali, socioeconomiche e culturali del nostro settore”.