Ad Alassio, l’incontro tra il Lions Club “Baia del Sole” ed il professore di metallurgia Roberto Spotorno

Alassio. Il Lions Club “Baia del Sole” ha incontrato Roberto Spotorno, professore di metallurgia presso il dipartimento di chimica e chimica industriale dell’Università degli Studi di Genova.

“Abbiamo voluto – ha dichiarato il dottor Luca Russo, presidente del Lions Club – rendere omaggio ad un nostro concittadino, impegnato con un’equipe dell’Ateneo ligure in lavori innovativi nel campo della tutela dei manufatti mediante l’uso della scienza dei materiali, ricordando quanto, agendo nel solco della nostra Costituzione che all’articolo 9 proclama l’impegno della Repubblica a tutelare ‘il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione’, sia fondamentale educare a quella cultura lontana del bello, del degno di essere conservato e curato con l’ausilio, oggi, di moderni strumenti di analisi”.

Un excursus partito dai Bronzi di San Casciano, passando per i notissimi Bronzi di Riace e di Porticello, fino ad approdare ai piedi della Statua del Nettuno di Bologna, ha accompagnato un nutrito ed attento pubblico.

“Come ha affermato il professor Spotorno – concludono dal Lions alassino – la metallurgia viene intesa come memoria allo stato solido, eccezionale mezzo di comunicazione con le epoche che ci hanno preceduto e primo passo per la corretta diagnostica per la conservazione dei beni culturali della penisola”.