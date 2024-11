A Vado gli Stati Generali di Fratelli d’Italia, Invernizzi: “Massima attenzione su sanità, infrastrutture e turismo”

Alassio. A poco meno di un mese dalla vittoria elettorale del centrodestra e a pochi giorni dalla composizione della nuova giunta del governatore della Liguria Marco Bucci, su invito del neo consigliere regionale Rocco Invernizzi, si sono riuniti al “Sea Art Hotel” di Vado Ligure gli Stati Generali di Fratelli d’Italia.

Un incontro che ha visto la partecipazione dei presidenti dei circoli della provincia di Savona, gli eletti di FdI e i simpatizzanti. Ad aprire l’incontro è stato il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, l’Onorevole Matteo Rosso affiancato dai futuri assessori regionali di Fratelli d’Italia Massimo Nicolo (con la delega alla sanità, socio-sanitario, sociale), Simona Ferro (cultura, sport, scuola-università-formazione-orientamento-lavoro e politiche dell’occupazione, pari opportunità, tutela e valorizzazione dell’infanzia, animali d’affezione, tutela dei consumatori, politiche giovanili, cittadinanza responsabile) e Luca Lombardi (turismo, marketing territoriale, Agenzia in Liguria, Ciclo delle Acque); in chiusura ha portato il suo contributo e la sua visione sulla Provincia di Savona il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino del collegio di Imperia e Savona.

“L’incontro con i vertici del partito e con i futuri assessori regionali è la dimostrazione dell’attenzione che Fratelli d’Italia rivolge alla Provincia di Savona, che ha ottenuto un risultato importante alle recenti elezioni di ottobre – ha sottolineato il consigliere regionale Rocco Invernizzi – Pur non avendo un assessore savonese di FdI in Regione, i futuri assessori del nostro partito hanno ricevuto delle importanti deleghe che incideranno in maniera determinante sulla provincia di Savona. L’impegno preso da Massimo Nicolò, così come da Simona Ferro e Luca Lombardi, in veste di futuri assessori, è quello di garantire quindi la loro presenza costante sul territorio per ascoltare e risolvere le problematiche, a cominciare dalla sanità con la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Albenga e del punto nascite dell’ospedale Santa Corona, ma anche per i presidi sanitari di Savona e Cairo Montenotte”.

“Ovviamente sarà massima l’attenzione anche su altri temi altrettanto delicati quanto complessi per la nostra Provincia a cominciare dalle infrastrutture con le difficoltà a raggiungere le località balneari con un’autostrada dove è altissima la concentrazione di cantieri. Altra voce non meno importante è il turismo dove Fratelli d’Italia sicuramente si impegnerà per sostenere le categorie, senza dimenticare che proprio il Savonese è l’area geografica con il Pil economico più alto della Regione. Durante l’incontro, proprio nella convinzione della necessità di fare rete e di approfondire tutti i temi da risolvere, si è parlato anche di sport con la Liguria che è stata riconosciuta come la Regione Europea dello Sport nel 2025 e delle scuole. Tutti argomenti – ha precisato Invernizzi – che sono stati oggetto di numerose proposte raccolte in occasione della campagna elettorale. Ora sono tutte da concretizzare, in quanto fondamentali per lo sviluppo della Provincia di Savona”.

Nel corso del tavolo di confronto tra gli esponenti di Fratelli d’Italia, oltre ad una approfondita analisi sul voto regionale, ci si è soffermati sui prossimi appuntamenti elettorali in primis il Comune di Savona. “Nel capoluogo di provincia – ha detto Invernizzi – si andrà al voto nel 2026 e Fratelli d’Italia vuole giocare un ruolo determinante per poter governare, tra un anno e mezzo, la città della Torretta”.

“Sono stato molto contento – conclude Invernizzi – della presenza degli iscritti e dei Presidenti dei Circoli di Andora, Alassio, Albenga, Pietra Ligure, Finale, Savona, Cairo Montenotte, Albisola, nonché dei sindaci di Erli e di Millesimo e di numerosi Assessori e consiglieri dei Comuni della Provincia”.