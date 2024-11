A un assessore regionale savonese la delega alla tutela dei consumatori, le associazioni liguri: “L’incarico resti a Simona Ferro”

Savona. “Stimiamo e vogliamo bene a Gianni Taboga, decano dei consumatori savonesi, e nello stesso tempo condividiamo con lui che la sua provincia esprima un assessore nella prossima giunta del presidente Bucci. Riteniamo invece fuori luogo chiedere per l’assessore savonese la delega ai consumatori”. Lo dicono, in una nota congiunta, i rappresentanti di diverse associazioni dei consumatori della Liguria: Furio Truzzi di Assoutenti Liguria, Stefano Salvetti di Adiconsum Liguria, Emanuele Guastavino di Adoc Liguria, Giovanni Ferrari della Casa del Consumatore Liguria, Patrizia Piano di Codacons Liguria, Alberto Martorelli della Lega Consumatori Liguria, Andrea Benedetto di Federconsumatori Liguria, Stefano Vignolo dello Sportello Consumatori Liguria.

Ieri Gianluigi Taboga, presidente onorario di Assoutenti, aveva chiesto al presidente di Regione Marco Bucci di nominare, tra i suoi futuri assessori, un savonese e di affidare a questo alcune deleghe, tra le quali anche la tutela dei consumatori.

Una proposta che le associazioni liguri dei consumatori non hanno troppo apprezzato: “Nell’autonomia decisionale che spetta al presidente della giunta regionale non possiamo che testimoniare come i quattro anni passati insieme all’assessore Simona Ferro parlano chiaro sia come attività che come risultati, contraddistinguendola come una delle migliori assessori ai consumatori tra tutte le regione italiane. Fuori dai campanilismi è dunque coerente dare una continuità all’ottimo lavoro svolto dall’assessore Ferro”.