Savona. Si sono conclusi all’alba i lavori propedeutici al cambio di viabilità in via dei Mille a Savona. Ieri sera è stata tracciata la nuova segnaletica orizzontale.

La nuova viabilità prevede questi cambiamenti: in via dei Mille viene istituito il doppio senso di marcia tra via Poggi e via Vegerio e il senso unico verso la piazza, dunque tra via Poggi e piazza Diaz; via Famagosta diventa percorribile solo nella direzione a scendere, verso la Torretta.

Quindi da questa mattina su via dei Mille si viaggia in senso opposto rispetto al passato e si viaggia da piazza Marconi verso il Teatro Chiabrera; chi arriva da piazza Mameli ha come unica direzione possibile la Torretta. Il cambio ha avuto un piccolo “beneficio” e cioè l’ampliamento e la sistemazione del parcheggio di piazza Diaz.

Attualmente in zona è presente una pattuglia della polizia locale, pronta a regolare il traffico e indirizzare correttamente quanti non abbiano ancora familiarizzato le novità della viabilità.

A parte il disorientamento degli automobilisti che, arrivati in piazza Diaz, pensano di poter ancora girare a sinistra (ora non più possibile) ad ora una delle uniche “controindicazioni” più evidenti riguarda proprio l’uso del parcheggio. L’attuale viabilità, infatti, consente l’accesso solo a chi arriva da via dei Mille. coloro che non trovano posti liberi sono costretti ad andare fino alla Torretta; invece, chi arriva da piazza Mameli ha solo una porzione di parcheggio disponibile, che è quella che costeggia la carreggiata, e non può accedervi completamente. La polizia locale ha già fermato un’auto che stava entrando contromano.

Istituito il doppio senso in via dei Mille a Savona

Una soluzione al problema potrebbe arrivare dalla rinuncia a tre stalli, cosa che consentirebbe di trasformare l’area di sosta in una sorta di “anello” che consentirebbe a chi arriva da via dei Mille di continuare a fare il giro all’interno e a chi arriva da via Cesare Battisti di entrare dal lato opposto.

Sul posto c’erano anche il sindaco Marco Russo e l’assessore alla mobilità sostenibile Ilaria Becco, che si sono fermati a commentare la situazione con noi: “In questo momento non si può fare un bilancio della situazione – ha detto Russo – Nonostante abbiamo fatto comunicazione in tutti i sensi, ancora ci sono persone che ‘sbagliano’ strada e ciò rende tutto più convulso. Per questo abbiamo deciso di fare queste modifiche al venerdì sera: per dare ai cittadini un paio di giorni di ‘apprendistato’ rispetto alla nuova viabilità”.

Ad ora, in via dei Mille la situazione appare meno critica di quanto non fosse prevedibile: “Abbiamo sempre detto che via dei Mille è molto più larga di via Poggi, quindi abbiamo sempre detto che quello non era un problema. Poi per scrupolo abbiamo arrotondato l’angolo e rifilato il marciapiede, ma il problema ci è sempre sembrato sopravvalutato. Circa piazza Diaz, oggi ovviamente soffre l’arrivo di chi pensava di fare il ‘giro vecchio’. La partita si giocherà nell’arco di alcune settimane. Oggi è così: è chiaro che quando ci si trova in una mobilità diversa ci si innervosisca, è fisiologico”.

L’assessore Becco ha aggiunto: “Ci vuole perché i cittadini si abituino alla nuova viabilità. Oggi è una giornata complicata, ma è fisiologico. Tanta confusione si è creata in quanto molti non sono informati rispetto alla nuova viabilità (nonostante la nostra comunicazione capillare) e quindi cercando di ripercorrere strade che ora non si possono più percorrere. Prima di valutare altre modifiche vogliamo far stabilizzare la situazione. Quel che è certo è che stiamo ragionando sulla regolamentazione dei parcheggi di questa zona attraverso il Piano della Sosta. Ci siamo confrontati coi commercianti rispetto all’ipotesi di istituire una sosta veloce che consenta ai cittadini di fermarsi per pochi minuti e poi ripartire. Il parcheggio ora è organizzato in modo che a differenza di prima sia accessibile da via Cesare Battisti e da via dei Mille. E gli stalli sono più numerosi. Speriamo che la situazione si normalizzi e si possano apprezzare gli effetti positivi della nuova viabilità”.

Cosa prevedono gli interventi correttivi

– Eliminazione dell’attraversamento pedonale su via dei Mille all’altezza della Confraternita di SS Pietro e Caterina

– Eliminazione dell’area sosta su via dei Mille nel tratto tra via Poggi e l’isola spartitraffico di via dei Vegerio/piazza Marconi che rimane invariata. Questi posti auto sono stati recuperati, come detto, in piazza Diaz, dove grazie alla razionalizzazione del parcheggio ne verrà aumentata la capienza

– Rimozione dell’area parcheggio moto nell’intersezione di via dei Vegerio e via dei Mille. Questi stalli, invece, verranno recuperati in via dei Mille, grazie alla nuova sistemazione a pettine delle moto

– Lieve modifica del raccordo del marciapiede nell’angolo tra via dei Vegerio e via dei Mille e successivo allineamento fino a via Poggi per allargare la carreggiata utile di via Dei Mille nel tratto compreso tra via Poggi e via dei Vegerio occupato da dissuasori in cemento. Questi interventi sono finalizzati a rendere ancora più agevole la svolta tra via dei Vegerio e via dei Mille per i bus della linea 5

L’amministrazione ha deciso di procedere con l’allineamento del marciapiede per migliorarne il raccordo, agevolare il flusso e favorire il lavoro degli autisti dei bus, nonostante TPL e i rappresentanti sindacali dei trasporti non lo ritenessero indispensabile ai fini della manovra, visto che in via dei Mille si verrà a creare una situazione simile ad altre analoghe presenti in varie zone della città, compresa via Poggi.

Il trasporto pubblico

Per quanto riguarda le corse degli autobus: la linea 5 seguirà il nuovo tracciato della viabilità tra piazza Mameli e via Poggi, dunque, anziché percorrere il tragitto via Battisti-via Pertinace-piazza Diaz-via dei Mille, seguirà piazza Mameli-via Nazario Sauro-via Vegerio-via dei Mille. Su indicazione di TPL, si è deciso, poiché la linea non passa più da piazza Diaz, di istituire una fermata in via Vegerio, a soli due cento metri di distanza. La fermata è provvisoria, in attesa di verificare l’effettivo utilizzo da parte dell’utenza. D’intesa con TPL, viene mantenuta l’attuale tipologia di autobus elettrici da 8,5 metri. Autobus linea 15: non sono previste modifiche di tracciato, resta immutata la tradizionale fermata in piazza Diaz. La linea 2: non effettuerà più la fermata di piazza Marconi ma partirà regolarmente dal centro di P.za Mameli, transiterà da via N.Sauro, via dei Vegerio, via Brignoni, in P.za Saffi riprenderà il regolare percorso. TPL Linea ha attivato in via dei Vegerio, di fronte al supermercato Carrefour, una fermata provvisoria per le linee 5 e 2 segnalata da apposita palina.