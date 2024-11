A Savona l’iniziativa “Giocattolo Sospeso” per donare un momento di gioia ai bimbi dell’associazione Cresc.I

Savona. L’iniziativa “Giocattolo Sospeso”, a cura di Assogiocattoli, a Savona, grazie all’adesione del negozio Giocattoli Quaglia, di Anna Maria e Silvia Quaglia Snc, che si è messo in gioco a favore dell’associazione Cresc.I Odv.

Giocattolo Sospeso” è un’iniziativa ideata e promossa da Assogiocattoli. Dopo il successo di Milano (lanciato ufficialmente nel 2021 all’interno dell’evento di Natale di Regione Lombardia) si è presto estesa anche in altre grandi città come Como, Venezia, Roma, Napoli e tante altre.

L’idea (che prende spunto dalla famosa pratica del caffè sospeso di Napoli) è molto semplice: quando una persona acquista un gioco o un giocattolo, ne lascia uno “sospeso” presso il negozio o in un luogo designato per la raccolta, affinché una bambina o un bambino meno fortunato possa riceverlo senza alcun costo.

Diversi partner e associazioni di volontariato si occupano di raccogliere e consegnare tutti i giocattoli per donarli ai piccoli ospiti di case famiglie, ospedali e in generale ai più bisognosi.

Questo gesto incarna l’importanza della solidarietà, incoraggiando le persone a condividere la gioia delle festività con chi potrebbe trovarsi in situazioni difficili. Oltre a fornire divertimento ai bambini, il “Giocattolo Sospeso” promuove un senso di comunità e generosità, incoraggiando le persone a fare del bene senza aspettarsi nulla in cambio.

In un mondo in cui le festività spesso sono associate a regali materiali, il “Giocattolo Sospeso” ricorda a tutti il potere di fare la differenza nella vita degli altri attraverso atti di gentilezza e solidarietà. Un semplice gesto non solo porta gioia ai beneficiari, ma crea un legame di condivisione che va al di là del semplice atto di donare un giocattolo.

Giocattoli Quaglia, uno dei negozi di giocattoli più amati della città, “è orgoglioso di partecipare a questa meravigliosa iniziativa”. I clienti di Giocattoli Quaglia potranno acquistare un giocattolo extra e lasciarlo “sospeso” per i bambini in difficolta assistiti dall’Associazione Cresc.I.

Dettagli dell’iniziativa: durata, dal 20 novembre 2024 al 6 gennaio 2025. Come partecipare: I clienti possono recarsi presso il negozio Giocattoli Quaglia, in Savona Via dei Vegerio 6r, acquistare un giocattolo e chiedere di lasciarlo “sospeso” per l’Associazione Cresc.I.

“Crediamo fermamente che ogni bambino meriti un sorriso, soprattutto durante il periodo natalizio”, dichiarano le sorelle Silvia e Anna Maria titolari di Giocattoli Quaglia. – Con l’iniziativa ‘Giocattolo Sospeso’, vogliamo dare a tutti la possibilità di contribuire a creare momenti di gioia per chi è meno fortunato”.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa “Giocattolo Sospeso” e su come partecipare, forniamo alcuni riferimenti. Assogiocattoli: https://www.assogiocattoli.eu/gxs/giocattolosospeso

Giocattoli Quaglia: www.giocattoliquaglia.it, Via dei Vegerio 6r, Savona, Tel. 019822654, Facebook: https://www.facebook.com/GiocattoliQuaglia email: giocattoli.quaglia.savona@gmail.com.

Associazione Cresc.I: www.cresci.it. Facebook: https://www.facebook.com/AssociazioneCRESCI.