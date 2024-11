A Savona la presentazione del progetto “Cammino Giancarlo Onnis” dedicato allo storico militante di Legambiente

Savona. L’Associazione “Cammino Giancarlo Onnis” ODV ha organizzato per il 20 novembre, nella Sala Caduti di Nassiriya a Palazzo Nervi, un convegno dal titolo “Sentiero Giancarlo Onnis”. L’incontro inizierà alle 14.30 finirà intorno alle 19.30 e seguirà rinfresco.

Lo scopo del convegno, oltre a ricordare Giancarlo Onnis, è quello di presentare il progetto dedicato alla sua memoria e presentare l’Associazione: “Il progetto tratta di un percorso a valenza multipla (geologico, botanico, storico, naturalistico, archeologico, culturale) in via di attuazione con il più ampio coinvolgimento di enti pubblici e privati. Tra questi ultimi, i Comuni di Savona e Quiliano, Legambiente, Istituto Storico della Resistenza, Arci, Acli, Cai, Libera. Con tale progetto sinergico si intende promuovere la consapevolezza e l’importanza dell’ambiente dell’immediato entroterra savonese e, grazie al lavoro di rete, realizzare azioni concrete volte alla sostenibilità e all’educazione ambientale verso i giovani”.

“Vogliamo così ricordare Giancarlo, militante storico di Legambiente, realizzatore, a Savona nel 2000, del Labter (riferimento importante dell’educazione ambientale provinciale e regionale) che lo ha impegnato per 10 anni. Impegno civile per la pace, bibliotecario e ricercatore all’istituto storico della Resistenza. Ha partecipato alla fondazione di numerose esperienze come, ad esempio, la bottega della solidarietà. Non ha mai voluto essere considerato come ‘un esperto di ambiente’ ma un facilitatore, per diffondere la coscienza del limite ed il valore della solidarietà di specie, come assunzione individuale e collettiva di responsabilità verso le generazioni future”.

Qui la locandina.