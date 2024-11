A Savona il Natale tra albero 3D in piazza Sisto, luci e concerti. Torna il Capodanno in piazza

Savona. Savona prepara il suo dicembre. Da sabato 7 con l’accensione dell’albero insieme alla Scuola DNA Musica e alla scuola di danza Pro Art e all’appuntamento con la musica tradizionale presso la Pinacoteca Civica, esperienze immersive, shopping, musica, arte saranno gli ingredienti delle iniziative di Natale e Capodanno nell’anno della candidatura a Capitale italiana della Cultura.

Lighting 4 Savona

Il progetto innovativo di illuminazione scenografica che attraversa la città valorizzando i monumenti e i luoghi più iconici attraverso un’esperienza unica e immersiva

In occasione della candidatura di Savona a Capitale italiana della cultura 2027, la città per le festività natalizie trasforma strade e monumenti in opere d’arte urbana attraverso l’utilizzo di tecnologie sostenibili e a basso consumo.

Il progetto “Lighting 4 Savona” – ideato dall’agenzia di comunicazione Condiviso.coop con la Lighting designer Stefania Toro – crea texture luminose, dai decori tipici della ceramica bianca e blu di Savona, sui palazzi storici iconici e nei punti cruciali della città per un’esperienza unica e immersiva.

Le tappe principali di questo viaggio di luci sono piazza del Popolo, piazza Mameli, dove sorge il Monumento ai Caduti che ogni giorno ferma la città alle ore 18 per un minuto di raccoglimento toccante e unico, la Torre Leon Pancaldo detta La Torretta, piazza Pertini e, infine, la Pinacoteca Civica di piazza Chabrol. A ogni luogo è associata una parola chiave che ha ispirato il lavoro.

“PARTECIPAZIONE” in piazza del Popolo, valorizzata da un’illuminazione scenografica degli alberi dal basso verso l’alto.

“MEMORIA” in piazza Mameli, dove l’attenzione si concentra sul Monumento ai Caduti, che sarà illuminato, allo scoccare delle 18, con una scenografia luminosa dedicata e dinamica sincronizzata ai 21 rintocchi delle campane per poi lasciare una luce poetica fino alla mezzanotte.

“IDENTITA’” a La Torretta, illuminata sulla tre facciate da texture luminose create ad hoc dall’illustratore Cristiano Ghirlanda di Condiviso.coop, ispirate ai decori tipici della ceramica albisolese.

“RADICI” in piazza Pertini, dove un fascio di luce circoscriverà la scritta incisa sulla facciata di un palazzo Cultura=Capitale.

“ARTE” infine, in piazza Chabrol, dove si conclude il percorso con un suggestivo intervento in cui si alterneranno le proiezioni dei quadri luminosi realizzati appositamente sulla facciata della Pinacoteca ispirate all’arte figurativa della ceramica di Albisola e realizzate con la stessa tecnica delle immagini proiettate sulla Torretta proprio per creare un fil rouge che unisce gli interventi all’interno della città.

“La candidatura a Capitale Italiana della Cultura – afferma l’assessore alla Cultura Nicoletta Negro – ci ha stimolato a una nuova riflessione sulla valorizzazione dei monumenti a cui abbiamo voluto dar voce nel contesto natalizio. E’ un progetto tagliato su misura per Savona che non assomiglia a nulla in Italia, è un unicum irriproducibile, che vorremmo far crescere ogni anno, perché sono ancora molti gli edifici di valenza simbolica che andrebbero contestualizzati in tal senso. Per farlo ci siamo affidati a una professionista del settore, Stefania Toro, che vanta numerose collaborazioni con Enti pubblici e che abbiamo ritenuto avesse la giusta sensibilità e competenza per accompagnarci in questa nuova sfida. Sarebbe riduttivo chiamarle illuminazioni natalizie quindi, potrebbero essere sviluppate in qualsiasi momento dell’anno, perché mirano a identificare le architetture simboliche della città e a far uscire dalle stesse le opere contenute all’interno dei nostri musei, in un gioco di specchi immaginario e divertente”.

L’albero 3D e il progetto di coordinamento con le vie

I colori scelti per il progetto sono quelli dell’identità grafica della candidatura di Savona 2027 che affondano le radici nella tradizione della ceramica savonese: il bianco e il blu cobalto, gli stessi che, insieme a qualche piccolo intervento in magenta, caratterizzano anche l’albero di Natale di piazza Sisto IV in 3D a led, alto 12 metri, dal design moderno e a basso consumo energetico, che verrà acceso sabato 7 dicembre nel corso di un pomeriggio a base di musica e danza, a partire dalle ore 16.

Nell’ambito del progetto Lighting 4 Savona, l’Amministrazione ha chiesto alla designer alcune linee guida che potessero essere adottate in maniera omogenea da tutte le vie della città. Da qui è nato un progetto di armonizzazione che è stato coordinato dalle associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato) e che ha coinvolto più di 350 tra commercianti e artigiani delle varie zone della città.

“Vista l’energia e l’entusiasmo riscontrati, anche l’Amministrazione ha deciso, per la prima volta, di dare un contributo per permettere la buona riuscita del progetto – spiega il Vicesindaco e assessore al commercio Elisa Di Padova – E’ stato inoltre molto importante anche l’apporto delle associazioni del commercio ambulante che hanno voluto dare ai propri colleghi del commercio in sede fissa, testimoniando così l’importanza della sinergia tra le due tipologie commerciali che il lunedì o in occasione di fiere e manifestazioni convivono nella nostra città. Si tratta di un progetto che ha visto un grande lavoro di coordinamento per cui ringrazio le tre associazioni che hanno lavorato insieme, come spesso accade per iniziative che hanno l’obiettivo comune di portare bellezza e ossigeno anche al nostro tessuto commerciale e artigianale. Ci abbiamo creduto insieme. È una sperimentazione che speriamo di poter fare crescere ed estendere di anno in anno in tutti i quartieri diventando così un appuntamento innovativo e riconoscibile della città per renderla ancora più bella e attrattiva sotto le feste”.

“Insieme alle altre associazioni per queste feste è stato fatto un lavoro di squadra capillare sulla città come mai prima – sottolinea la referente del progetto per Confartigianato Savona Alessandra Cirio – Il più grande grazie lo rivolgo alle imprese che ci hanno dato fiducia e che hanno creduto in un progetto comune che non ha riguardato solo il centro, ma anche aree periferiche “spente” da alcuni anni. Abbiamo acceso non solo le installazioni natalizie, ma anche l’entusiasmo del sistema economico che è tornato a fare squadra”.

“Grazie al grande lavoro di squadra tra Associazioni di Categoria, Comune e commercianti finalmente gran parte della città verrà illuminata in maniera armoniosa e scenografica – dichiara Erika Portabene, referente Confesercenti Savona – sono davvero soddisfatta dell’entusiasmo con il quale abbiamo lavorato, è stato fondamentale per ottenere un grande risultato che speriamo di ripetere e implementare nel 2025”.

“Questo progetto – conferma Laura Chiara Filippi, referente di Confcommercio Savona – ci è sembrato da subito un interessante momento per unirci tra Associazioni di categoria ed abbiamo così creato un lavoro di squadra con i commercianti ed artigiani della città per raggiungere l’ambizioso obiettivo di arrivare ad illuminare il più possibile la nostra città. Grazie a tutte le aziende che hanno creduto in questa iniziativa comune e l’hanno accolta con entusiasmo e interesse, unendo le forze per raggiungere la meta” .

“Il nostro sostegno all’evento – dichiara il presidente di Iren, Luca Dal Fabbro – rientra in una più ampia strategia che ci vede al fianco di un ricco palinsesto di manifestazioni capaci di favorire lo sviluppo a favore delle comunità e degli stakeholders locali. In questo contesto, Lighting 4 Savona si caratterizza come un evento di valore, che coniuga senso di appartenenza, animazione territoriale e promozione del territorio”.

Quest’anno inoltre grazie al coinvolgimento nel progetto di Autorità di Sistema Portuale anche il ponte della Darsena verrà illuminato per le festività natalizie.

Queste iniziative si collegano poi al più ampio programma del Natale 2024 che tra pochi giorni sarà online sul nuovo portale visitsavona.com e che comprende anche i due concerti di fine anno, quello del 30 dicembre al Teatro Chiabrera dell’Orchestra Sinfonica di Savona e dell’Opera Giocosa, una delle iniziative più longeve e di tradizione, e il grande Capodanno in piazza nella notte del 31 dicembre, anch’esso attesissimo appuntamento di successo: un concerto che è una festa per tutti e per tutte le età con un ospite speciale che verrà comunicato nei prossimi giorni.

Inoltre per tutto il periodo presso il Museo della Ceramica è possibile visitare la mostra diffusa “Baj chez Baj” che celebra i 100 anni dalla nascita di Enrico Baj, tra i principali protagonisti dell’arte italiana del Novecento.

Esperienze immersive, shopping, musica, arte saranno gli ingredienti delle iniziative di Natale e fine anno nell’anno della candidatura a Capitale italiana della Cultura e saranno oggetto di una specifica campagna digitale di promozione per invitare turisti, nella formula del city break, a visitare la città della Torretta.

Iren è main sponsor del progetto “Lighting 4 Savona”. Iren è la multiutility leader nel Nord Ovest e uno dei principali operatori italiani, attivo nei settori dell’energia elettrica, del gas, del teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati e ambientali, delle soluzioni integrate per l’efficienza energetica. Un gruppo industriale che crede in un modello di sviluppo sostenibile, per questo motivo Iren sostiene il progetto “Lighting 4 Savona”, una partnership che esprime l’impegno quotidiano del Gruppo per la transizione ecologica, creando valore per le comunità attraverso le passioni che le animano. Una concezione più ampia della sostenibilità, che passa dal sostegno alla cultura e agli eventi, come “Lighting 4 Savona”, capaci di coinvolgere le città e le comunità.

Il progetto di coordinamento delle vie è un progetto curato da Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato e dagli oltre 350 commercianti e artigiani che hanno partecipato. Con il sostegno e il contributo del Comune di Savona, di Autorità di Sistema portuale e delle categorie del commercio ambulante oltre, un sostegno aggiuntivo di quote da parte di istituti bancari