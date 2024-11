A Pietra Ligure l’alpinista iraniana Nasim Eshqi: “La sua storia modello di libertà e diritti per le donne”

Pietra Ligure. Nell’ambito delle varie iniziative della rassegna “Grow – semi di consapevolezza”, la sala consiliare del Comune di Pietra Ligure ospita la presentazione del libro di Nasim Eshqi, “Ero roccia e ora sono montagna – La mia battaglia per la libertà delle donne in Iran e nel mondo”.

Appuntamento lunedì 25 novembre, alle ore 18.00.

Nasim Eshqi è l’unica alpinista professionista iraniana, ma oltre all’arrampicata si dedica all’empowerment delle nuove generazioni e soprattutto delle giovani donne: promuove incontri e conferenze dedicate all’espressione individuale e all’importanza di essere autentici.

E’ una donna in prima linea nella battaglia contro l’oppressione della libertà, una paladina dei diritti delle donne che l’ha incoraggiata a raccontare la propria storia in un libro, pubblicato nel 2024 in Italia da Garzanti. All’autrice è stato conferito il premio King Albert II Memorial e la cittadinanza onoraria di Napoli.

“Ero roccia, ora sono montagna” è il racconto della sua vita, da bambina ribelle con la passione per le arti marziali e il desiderio di diventare un ragazzo, a giovane donna innamorata della natura e alla costante ricerca della propria identità. Nasim ripercorre gli anni dell’infanzia, le prime arrampicate, i divieti e le ritorsioni subite da parte della polizia morale, ma soprattutto ripercorre le molte nuove vie che ha aperto sulle montagne di Iran, Armenia, Georgia, India ed Europa.

Dopo le rivolte del 2022 e la stretta del regime, è scesa in campo dando voce, attraverso i suoi social network, a tutte le donne vittime di soprusi, con sacrifici e inevitabili conseguenze, ma denunciando gli orrori e le violenze della repubblica islamica.

Ora la sua storia rappresenta un modello di libertà in Iran e nel mondo.