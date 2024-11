A Pietra Ligure inaugurato il mese della gentilezza con tante iniziative dedicate all’accoglienza

Pietra Ligure. “La comunità “Italia gentile” sta crescendo, siamo oltre sessanta Comuni a portare avanti le buone pratiche che toccano tantissimi aspetti della nostra quotidianità. Pietra Ligure è “Città Gentile” dal 2022, e oggi abbiamo celebrato la “Giornata mondiale della Gentilezza” con lo spettacolo “Condividiamo gesti gentili”, a cura delle alunne e degli alunni dell’istituto comprensivo pietrese”.

Così l’assessore alle politiche sociali, giovanili e socioeducative Marisa Pastorino ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, che si è tenuta nella cornice del Teatro comunale “Guido Moretti” con l’evento inaugurale della seconda edizione di “GROW Semi di consapevolezza”, l’originale rassegna improntata alla valorizzazione della bellezza, della libertà, della dignità, del rispetto che, dal 13 novembre al 10 dicembre, presenterà le diverse sfumature della “gentilezza” e la sua forza “generativa” di cambiamento: dai “gesti resistenti” di Nasim Eshqi, alpinista iraniana protagonista di una battaglia personale contro l’oppressione della libertà e paladina dei diritti delle donne in Iran, al volto indelebile e potente di Janira D’Amato, per noi simbolo della Giornata contro la violenza sulle donne, alla “Camminata della gentilezza”, alle azioni “preziose”, “pregnanti” e “formative” del “Laboratorio gentile” di Giorgio Scaramuzzino.

“Dal sociale, all’ambiente passando per la scuola – prosegue Pastorino – proprio con gli alunni abbiamo voluto inaugurare il mese della gentilezza, condividendo una serie di appuntamenti legati al mondo della cultura, condivisi con il mio collega assessore Daniele Rembado”.

“Il 25 novembre leggeremo in chiave gentile la giornata contro la violenza sulle donne, il 7 dicembre parteciperemo alla camminata e non mancheranno spunti per far passare il messaggio tanto caro a tutti noi, ovvero che la gentilezza apre tutte le porte e scardina i sentimenti negativi” conclude l’assessore pietrese.