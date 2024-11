A Malta il 34° congresso “European Athletics Promotion”: confermato in calendario l’appuntamento a Celle Ligure

Savona. Una Malta insolitamente piovosa ha ospitato i lavori della 34° Convention degli Organizzatori dei Meeting, inclusi nel Circuito Internazionale “Events for Athletics Promotion”.

Presente anche la delegazione di Celle Ligure, guidata dal Presidente del CACelle Marco Calcagno, a rappresentare il “Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa”, co-organizzato dal Comune di Celle Ligure e dal Centro Atletica Celle Ligure.

In questa occasione è stato ratificato il calendario delle manifestazioni previste per il prossimo anno con due nuovi inserimenti: l’appuntamento indoor con il Meeting di Glasgow ed una riunione che vedrà protagonisti solo i lanci, l’ungherese Heves. Probabile anche l’inserimento di una ulteriore tappa del Circuito a Berlino (la candidatura del meeting tedesco è in attesa di conferma).

Ecco quindi il calendario aggiornato, che a breve sarà disponibile al sito web www.eap-circuit.eu.

01/02 – Amsterdam (Olanda)

02/02 – Glasgow (Scozia, GBR)

24/05 – Palafrugell (Spagna)

31/05 – Palermo (Italia)

02/06 – S. Vito al Tagliamento (Italia)

07/06 – Biella (Italia)

07/06 – Budapest (Ungheria)

14/06 – Malta

14/06 – Nivelles (Belgio)

18/06 – Heves (Ungheria) – ddc

21/06 – Ginevra (Svizzera)

08/07 – Celle Ligure (Italia)

30/08 – Codroipo/Golden Asta (Italia)

Complessivamente, 13 occasioni di incontro a livello internazionale, che si svolgeranno in 8 differenti Paesi Europei, sviluppando ulteriormente un progetto di crescita culturale e sportiva, dedicato non solo agli atleti “top” ma anche al movimento di base.

Il “36° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa” avrà luogo martedì 8 luglio 2025. Si attende conferma in merito all’inserimento dell’appuntamento cellese all’interno del prestigioso Continental Tour Challenger nell’ambito dei calendari World Athletics e European Athletics, oltre che nel circuito Euromeetings.

Aggiornamenti sull’evento disponibili al sito web www.meetingarcobaleno.it.