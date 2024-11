A Loano illuminazione pubblica all’avanguardia con Enel: accordo per la riqualificazione di oltre 3.600 punti luce, quadri elettrici e linee aeree

Loano. Si stanno per concludere i lavori relativi al progetto di project financing per la gestione del servizio di pubblica illuminazione proposto al comune di Loano da Enel X Global Retail, la business line globale del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico.

Il progetto comprende la fornitura di energia elettrica nonché la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti presenti sul territorio del comune.

Nel dettaglio, è prevista la riqualificazione di 3.653 punti luce, la sostituzione e revisione di 108 quadri elettrici e il rifacimento di linee aeree, interrate e dorsali. La durata del contratto è di 18 anni ed è previsto per il comune un risparmio energetico di 468.864 kWh all’anno.

Il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore all’ambiente Giovanni Battista Cepollina dichiarano: “Grazie a questa sinergia con Enel X la nostra città potrà disporre di nuovi punti luce altamente performanti e rinnovare la rete che li alimenta. Il tutto con un notevole risparmio in termini di consumi energetici. Un doppio beneficio, non solo per le casse pubbliche ma anche per il nostro ambiente”.

“Terminati i lavori, il comune otterrà un risparmio energetico del 60%, una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 152 tonnellate all’anno, un’illuminazione più efficiente e una maggiore sicurezza – spiega Fabio Agliani, Responsabile Delivery B2G Enel X – Inoltre, sarà più facile intervenire in caso di guasto grazie alla gestione da remoto e all’App per le segnalazioni messa a disposizione dei cittadini”.

Enel X e l’amministrazione comunale ricordano che tutte le informazioni utili alla cittadinanza possono essere reperite sull’homepage del sito web del Comune, mentre ogni segnalazione e richiesta di intervento per guasto o eventuali criticità sugli impianti possono essere comunicate tramite l’App Enel X YoUrban che consente ai cittadini di segnalare problemi ai sistemi di illuminazione pubblica gestiti da Enel X in maniera semplice e veloce tramite smartphone. Il servizio sarà disponibile a titolo gratuito per tutti i cittadini in versione Android e iOS una volta terminati i lavori di georeferenziazione dei punti luce su mappa satellitare integrata. In alternativa è disponibile il numero verde 800.90.10.50, attivo tutti i giorni 24 ore su 24 oppure l’indirizzo mail sole.segnalazioni@enel.com. Per rendere il servizio più efficiente è utile comunicare all’operatore il numero identificativo che sarà applicato a breve con apposita targhetta su ogni centro luminoso (nel caso in cui ancora non ci sia il numero, indicare il numero civico più prossimo). Ogni ulteriore informazione sull’attività di Enel X è disponibile qui: www.enelx.it.