A Loano, i Caruggetti Orbi si preparano al Natale con tanti eventi gratuiti

Loano. Da domenica primo dicembre a sabato 6 gennaio 2025, presso “I Caruggetti de Löa”, si terranno tanti eventi gratuiti per bambini e famiglie. Dato il successo dell’anno precedente, tornerà il personaggio anti-Natale per eccellenza.

“Siamo motivati dal successo e dalla soddisfazione delle persone intervenute, in particolare i bambini, per le nostre iniziative – spiegano i commercianti di “I Caruggetti de Löa” – come l’anno scorso si partirà con il calendario dell’Avvento, seguiranno le tombolate, il contest di disegno per i bambini e non mancherà l’estrazione ‘scorretta’ che assegnerà numerosi omaggi. Quest’anno – continuano i commercianti – si aggiungerà alla programmazione ‘l’antro del befano’ che con la lettura delle carte darà consigli per il nuovo anno”.

Gli eventi clou della programmazione saranno i seguenti. Dal primo al 23 dicembre calendario dell’Avvento: la prima persona che si presenterà presso il pub “Ironwood” aprirà la “casellina” e riceverà un biglietto con le indicazioni per ritirare il regalo presso l’attività che lo ha messo a disposizione.

Sempre dal primo dicembre e fino al 31, sarà disponibile presso via Richeri la speciale cassetta postale per il contest di disegno: i bambini che parteciperanno potranno spedire le loro creazioni.

Sabato 14 e sabato 28 dicembre, a partire dalle ore 17,30, “Tombolata kitsch” sotto l’arco di via Rosa Raimondi, angolo via Richeri.

Sabato 4 gennaio 2025 premiazione del contest di disegno dei bambini ed estrazione “scorretta” dei Caruggetti Orbi, con assegnazione dei doni, ancora nei pressi di via Rosa Raimondi.

Il ricco calendario è stato ideato, organizzato, autofinanziato e promosso dalle attività di “I Caruggetti de Löa”, quest’anno con a fianco la Pro Loco Loano. Tutti gli eventi in programma sono gratuiti e a libero accesso.