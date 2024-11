A Calizzano si balla con “Back to pick up”, ad Altare c’è la Fiera di San Martino, “Granaccia e rossi di Liguria” torna a Quiliano: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Se sei appassionato di disco-music degli anni ’80, ’90 e 2000 allora, in questo fine settimana, non puoi perderti “Back to pick up”, l’appuntamento in programma a Calizzano che farà letteralmente tornare indietro nel tempo. Per chi ama l’enogastronomia l’evento da non perdere è “Granaccia e rossi di Liguria” a Quiliano, dedicato ai vini rossi e rosati liguri arrivato all’edizione numero 19. Da non perdere è anche la Fiera di San Martino ad Altare con tante bancarelle ed eventi per i più piccoli, oltre all’apertura straordinaria del Museo dell’Arte Vetraria con tanti eventi. Nel weekend non mancheranno come di consueto nemmeno spettacoli teatrali, concerti, mostre ed eventi culturali. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

A CALIZZANO SI BALLA E SI FA FESTA CON “BACK TO PICK UP”

Il 16 novembre a Calizzano, in zona Ciminiera, appuntamento con la seconda edizione di “Back to Pick Up – The Original”. Pronti a tornare indietro nel tempo con la serata (ad ingresso libero) più attesa dell’anno? La Pro Loco di Calizzano in collaborazione con il gruppo “Quelli che andavano al Pick Up” presenta una serata dedicata alla mitica discomusic degli anni ’80, ’90 e 2000, con 7 DJ storici che hanno segnato un’epoca della discoteca di Calizzano!

Programma della serata:

Ore 20:00 – Cena su prenotazione obbligatoria entro il 15/11

Ore 21:00 fino a tarda notte – Inizio della serata e discomusic non-stop con i migliori brani di quegli anni.

A QUILIANO TORNA “GRANACCIA E ROSSI DI LIGURIA”

In un periodo ricco, sia a livello nazionale che regionale, di eventi legati all’enogastronomia ed alla valorizzazione dei prodotti tipici, spicca senza dubbio Granaccia & Rossi di Liguria, l’ormai tradizionale appuntamento che Quiliano dedica ai vini (rossi e rosati) liguri, giunto alla 19a edizione, in calendario domenica 17 novembre presso il palasport comunale di piazza della Costituzione. Per gli appassionati e gli addetti ai lavori si tratta di un’occasione unica per degustare, presso le varie postazioni allestite all’interno dell’ampia location, i vini di oltre 50 cantine, guidati dagli stessi produttori e dai sommelier Fisar.

Presso i banchi di assaggio, operativi per l’intero pomeriggio, saranno disponibili tutte le denominazioni DOC e IGT di tutte le zone di produzione, dal Ponente all’estremo Levante, ed altre particolari etichette. L’incremento delle adesioni (circa il 50% in più della scorsa edizione) conferma l’interesse delle aziende nei confronti dell’annuale rassegna, organizzata dalla rete di imprese Vite in Riviera e dal Comune di Quiliano, con la partecipazione di Regione Liguria. Come consuetudine, non mancherà un importante momento di approfondimento tecnico, ad invito. In mattinata si terrà infatti la Masterclass “Rossi di Liguria: mediterranei, eroici, rari e di grandi potenzialità”. Nell’occasione al fianco dell’esperto ligure Jacopo Fanciulli, brand ambassador di Vite in Riviera, per fare il punto sul posizionamento dei vini liguri nel panorama nazionale, ci saranno i responsabili di alcune tra le più importanti guide italiane, tra cui Gianni Fabrizio, curatore di Vini d’Italia del Gambero Rosso e Jonathan Gebser, vicecuratore di Slow Wine.

Ad arricchire il programma del pomeriggio di domenica 17 contribuiranno le presentazioni delle De.Co. di Quiliano e di alcuni libri a tema, tra cui “Un mare nel Roero” (Trenta Editore), a cura dell’autore Flavio Costa, chef (originario di Savona) del ristorante 21.9 di Piobesi d’Alba (Cn), 1 Stella Michelin. L’ingresso ai banchi di libera degustazione sarà a pagamento (25 euro, inclusi calice e tasca), con riduzione per alcune categorie di addetti ai lavori (sommelier, ristoratori), previa registrazione.

Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito www.viteinriviera.it.

AD ALTARE LA “FIERA DI SAN MARTINO

Domenica 17 novembre ritorna la tradizionale Fiera di San Martino ad Altare. L’istituzione della Fiera di San Martino ad Altare ha tradizione pluricentenaria: essendo Altare un borgo di origine medioevale, da sempre famoso per la lavorazione del vetro sia artigianale che industriale, il paese è sempre stato crocevia di commerci e scambi.

La Fiera di San Martino prevede bancarelle di ambulanti, punti ristoro, attività commerciali e artigianali aperte per tutto il giorno per le vie del paese.

Il museo dell’Arte Vetraria Altarese sarà aperto dalle 14 alle 18 con maestri vetrai al lavoro in fornace. Saranno organizzati anche giochi e intrattenimento per i bambini. Ci sarà anche “SanMartinoArte” a cura dell’associazione AMA.

CONCERTO IN CATTEDRALE AD ALBENGA

Sabato 16 novembre, alle ore 21, presso la Cattedrale di San Michele ad Albenga si terrà il concerto del Maestro Roberto Grasso che suonerà l’organo Serassi eseguendo pezzi dal XVII al XIX secolo di diversi autori. La serata sarà corredata dalla lettura di brani appositamente scelti da classici della letteratura rinascimentali italiana.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Gallery Palazzo San Siro.

ALL’ANTICO TEATRO SACCO IN SCENA “VITE BINARIE”

All’Antico Teatro Sacco di Savona, sabato 16 novembre, alle ore 21, andrà in scena “Vite Binarie”, spettacolo di teatro danza scritto diretto ed interpretato da Aurora Dario e Stefano Dattrino, Compagnia Dis èquilibre.

In una ferrovia due sconosciuti condividono per caso una panchina. Lui aspetta un importante arrivo. Lei ha appena detto il suo primo addio. La loro attesa si trasforma in un gioco di anime e corpi. Il cuore pulsante dei due diventa il ritmo della scena, in un movimento sempre più intenso di sistole e diastole smontano e rimontano la scenografia, si raccontano pezzo per pezzo, scardinano le loro paure e le loro insicurezze. In un linguaggio poetico che è tutto fuorché verbale, il corpo rimane l’ultimo e il solo baluardo d’espressione. L’ ‘Aspettare’ prende forma, in un’atmosfera suggestiva e magica, lo spettatore cade in uno strano incantesimo, dimenticandosi di chi deve arrivare o di chi è partito. Che poi, alla fine, era così importante?

INFO E PRENOTAZIONI TEL: 331.77.39.633

EMAIL: info@teatrosacco.com

OBLIVION E SAUDADE: CONCERTO A VADO

Sabato 16 novembre – con doppio turno alle 18 e alle 20.30 – i Magazzini del Caffè di Vado Ligure apriranno al pubblico per il concerto “Oblivion & Saudade”. Il viaggio proposto dall’Orchestra Sinfonica di Savona trasporterà il pubblico in un’esperienza di sonorità intense, dalla passionalità del tango argentino alle nostalgiche atmosfere brasiliane. Organizzato nell’ambito della storica rassegna Musica in Porto, lo scorso anno eccezionalmente a Savona, il concerto è un omaggio alla celebre composizione “Oblivion” di Astor Piazzolla e alla malinconia della “Saudade” brasiliana. Musica in Porto offre un’esperienza immersiva e coinvolgente grazie all’allestimento all’interno del magazzino di stoccaggio del caffè, dove il profumo del mare si intreccia con le note del concerto.

La serata vedrà la partecipazione di artisti già protagonisti del Voxonus Festival: Claudio Gilio, viola, Alberto Fantino, fisarmonica e Maurizio Baudino, chitarra. Il trio di musicisti guiderà il pubblico attraverso un vortice di melodie e ritmi, rendendo omaggio alle influenze culturali del Sudamerica che sbarcano, letteralmente, a Vado Ligure.

L’ingresso è gratuito con prenotazione è obbligatoria. Per riservare il posto contattare l’Orchestra Sinfonica di Savona al numero 340 617 2142 o scrivere a info@orchestrasavona.it

“MEMORIE D’INCHIOSTRO” A TOVO SAN GIACOMO

Prosegue il ciclo di conferenze “Memorie d’inchiostro”, organizzato da Formae Lucis con la collaborazione dell’Archivio Storico della Diocesi di Albenga-Imperia per estendere la conoscenza del patrimonio storico e archivistico delle parrocchie diocesane. Il prossimo appuntamento sarà domenica 17 novembre alle ore 18.00 nella Chiesa Parrocchiale di San Giacomo Maggiore, a Tovo San Giacomo. L’incontro approfondirà le opere d’arte della Parrocchia nel racconto che ne fanno i documenti dell’archivio diocesano. Tra i relatori Ama Oleari, Simone Bergallo, Don Emanuele Caccia, con letture di Paolo Zanelli.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Tovo San Giacomo ed è realizzato con la collaborazione della Pro Loco di Tovo San Giacomo e della parrocchia di San Giacomo Maggiore.

La partecipazione è libera e gratuita, info a archivio@diocesidialbengaimperia.it.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Asinolla presenta un altro fine settimana di iniziative e attività al parconatura di Pietra Ligure.

SABATO 16 NOVEMBRE alle ore 10 torna lo slow #trekking con gli amici asinelli, sempre alle ore 10 LABORATORIO CREATIVO SUI COLORI D’AUTUNNO.

Nel pomeriggio, alle ore 14, altra iniziativa: LE PAROLE DELLA GENTILEZZA, con una caccia al tesoro e laboratorio a tema. Alle ore 14 appuntamento con VITA IN MANEGGIO, mentre alle ore 15 GIRETTO A CAVALLO NELL’ULIVETO.

DOMENICA 17 NOVEMBRE alle ore 10 ritorna lo spazio con la GENTILEZZA… Alle ore 14 ancora GIRETTO A CAVALLO NELL’ULIVETO; infine alle ore 15 PICCOLO PICCOLO PONY, dove i partecipanti si prenderanno cura di “Santiago”, tra coccole, spazzolate e passeggiate nel parco.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

