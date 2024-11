25 novembre, anche la Croce Bianca di Savona dice basta alla violenza contro le donne

Savona. Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, data simbolica istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 in ricordo delle tre sorelle Mirabal, deportate, violentate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana. La violenza contro le donne è diffusa in forme diverse in tutti i Paesi e comporta costi umani, sociali ed economici altissimi. Il fenomeno si manifesta in vari modi, dalle violenze domestiche ai matrimoni forzati, dalle molestie sessuali alla prostituzione, fino alle mutilazioni genitali.

Tante le iniziative che si terranno a Savona, e dintorni, affinché l’impegno per sconfiggere la violenza ci coinvolga ogni giorno. Anche la Croce Bianca di Savona ha voluto dire il suo “No, alla violenza contro le donne” e da questa mattina sul cancello della sede, in corso Mazzini, è appeso uno striscione per ribadire, ancora una volta: basta.

“Se lei non vuole, tu non puoi” le parole scritte in rosso sullo striscione, una bella iniziativa partita da un milite della Croce. “L’idea è venuta n mente ad un milite ieri sera (24 novembre), e questa mattina, in accordo con il Cda, l’amministrazione e tutti i volontari abbiamo sostenuto l’iniziativa e così è nato lo striscione”, afferma Rino Lupo.

“Una frase che simboleggia questa giornata – conclude – ma il mio sogno è che un giorno questa data sparisca dal calendario, così significherebbe che più nessuna donna è vittima ogni forma di violenza. Comunque ognuno di noi è vicino ad ogni donna e può sempre contare sul nostro aiuto”.