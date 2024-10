Villanova d’Albenga. Taglio del nastro questa mattina per la rinnovata pista di atletica dí Villanova d’Albenga dopo un intervento di riqualificazione importante che ha visto la posa di un nuovo tappeto e il rifacimento degli spogliatoi e che proseguirà con l’efficientamento energetico dell’impianto.

Dalla prossima settimana la pista sarà riaperta alle associazioni sportive per gli allenamenti, ma già si parla della possibilità di ospitare gare delle categorie giovanili di atletica leggera come annunciato da Carlo Rosiello presidente regionale Fidal Liguria presente alla cerimonia.

I primi a calpestare la pista (che per altro ha assorbito benissimo il battesimo della pioggia battente di questa notte) sono stati gli alunni delle scuole dí Villanova accompagnati dai docenti. Un cerimonia che ha sottolineato i valori dello sport grazie all’incontro fra i bimbi e i campioni savonesi della Nazionale Italiana di Atletica Luminosa Bogliolo, Ilaria Accame, Riccardo Berrino e Elena Carraro accompagnati dall’olimpionico e oggi allenatore Ezio Madonia.

“La pista è a disposizione di tutti, dei campioni presenti che hanno conquistato importanti primati e vissuto alcuni l’emozione delle Olimpiadi come dei bambini che sull’esempio di chi già pratica auspichiamo si appassionino a questo sport- ha dichiarato il sindaco Pietro Balestra – Questo luogo deve essere una occasione di gioco, amicizia e per sperimentare i valori dello sport: i nostri campioni hanno parlato di gioia, sacrificio, impegno e risultati che li spronano a fare sempre meglio. Un esempio da praticare”.

Insomma si è compiuto un passo importante nell’ambito di un progetto da 700mila euro che il comune ha attuato dopo aver vinto il bando “Sport e periferie” del Ministero dello Sport e grazie ad un finanziamento di 50mila euro ottenuto dal Credito Sportivo.

La pista di Villanova d’Albenga ha una posizione baricentrica che permette di accogliere praticanti sia dalla costa che dall’entroterra. Alla cerimonia hanno,infatti , partecipato oltre ai componenti dell’amministrazione Balestra giustamente soddisfatti per l’obiettivo raggiunto, anche i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Stefano Mai, il Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, rappresentanti della Val Lerrone come Alessandro Navone sindaco di Garlenda e il consigliere Paolo Barbera di Casanova Lerrone oltre che il consigliere Giorgio Cangiano per il comune di Albenga e i primi cittadini Claudio Paliotto di Zuccarello, Osvaldo Geddo di Ortovero, Matteo Mirone di Arnasco e Sergio Bruno di Erli. Dopo queste opere si guarda a nuovi progetti sempre potenziare l’impianto.

“E’ stato rifatto il tappeto della pista e la bordura, corrette le pendenze e realizzata una manutenzione straordinaria degli spogliatoi per adeguarli alle prescrizioni del CONI . – spiega Il sindaco Pietro Balestra – In via di completamento l’ efficientamento energetico dei locali con l’installazione di un impianto di solare termico che fornisce acqua calda. Sarà realizzato anche un sistema fotovoltaico su pensilina che sarà installato sulle gradinate: produrrà energia elettrica che sarà in parte utilizzata in loco a servizio della struttura sportiva e in parte venduta”.